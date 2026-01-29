SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias

    Desde Carabineros reiteraron que han habido hallazgos de tipos orgánico que sigue en estudio y análisis.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En la decimosexta jornada de trabajos para encontrar el cuerpo de Julia Chuñil, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, señaló que “el desarme o la demolición no tiene un día y una hora específica, pero sí no se descarta dentro de este trabajo que todavía está activo”.

    Esto en contexto de las pericias para encontrar a Julia Chuñil, de las cuales la justicia autorizó una serie de intervenciones de alto impacto en el predio donde residía la mujer, en la Región de Los Ríos.

    Anteriormente, se constató presencia de sangre humana en un machete y un hacha hallados en una bodega del domicilio de la mujer desaparecida, aunque, según mencionó la fiscal a cargo del caso, no se ha determinado si dichos rastros pertenecen a Chuñil o no.

    La persecutora detalló que durante la jornada los georradar detectaron diversos puntos de interés, entre ellos, un radier que explicó es un lugar de interés porque “es una construcción que está inserta en el domicilio de doña Julia Chuñil, eso es lo principal. En este rastreo en el lugar nos hemos ido asesorando con maquinaria especializada, ya que reconocemos que no es fácil buscar en una extensión territorial tan densa y extensa como es el lugar donde nos encontramos”.

    Dentro de ello, respecto al plazo para realizar las diligencias en el terreno, la fiscal a cargo mencionó que “estamos evaluando la ampliación de esto”, y añadió que “el desarme o la demolición no tiene un día y una hora específica, pero sí no se descarta dentro de este trabajo que todavía está activo y como ustedes pueden ver la intensidad del trabajo en estos 16 días no ha bajado y tampoco pretendemos hacerlo”.

    Por su parte, el comandante Ricardo Díaz, encargado del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), informó que “hay hallazgos de tipo biológico, de tipo orgánico, que están en estudio. Ya se ha terminado y también así, en su momento, lo informamos que existe evidencia de sangre de tipo humana. Obviamente, esto está en pericia, está en análisis respectivo”.

    Asimismo, el uniformado añadió que “el georadar ha sido muy específico en determinar ciertas anomalías y es el trabajo que hace ello. Una vez que termina esta anomalía, nos genera nosotros un punto de interés. E insisto, aquí nosotros no vamos adescartar ningún punto de interés hasta que encontremos el cuerpo de la señora Julia Chuñil”.

