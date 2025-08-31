Amplían hasta el miércoles la detención del imputado por femicidio en Talca

La Fiscalía Regional del Maule comunicó este domingo que la detención del imputado por un femicidio perpetrado ayer en Talca fue ampliada hasta el próximo miércoles.

El individuo fue detenido ayer, luego de haber sido sindicado como el responsable de la muerte de una mujer que, al momento de los hechos, estaba en su trabajo, una tienda de insumos médicos ubicado en 1 Norte con 5 Oriente.

La fiscal de Talca, Bárbara Contreras, comunicó que el sujeto atacó a la víctima con un arma blanca y que el vínculo entre ambos era una relación sentimental pasada e hijos en común.

Luego de la agresión, el imputado se causó heridas a si mismo con un arma cortopunzante. Actualmente permanece en el hospital local, fuera de riesgo vital.