Metro normaliza servicio en estación Protectora de la Infancia tras cierre por presencia de barristas
La estación de Línea 4 se mantuvo cerrada al menos desde las 13.20 horas del domingo.
La tarde de este domingo, Metro de Santiago informó el cierre de la estación Protectora de la Infancia en la Línea 4, a raíz de la presencia de barristas, a minutos de que se realice el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental, Macul.
A las 13.20 horas, desde el medio de transporte capitalino se limitaron a informar que la mencionada estación estaba cerrada y sin detención de trenes, sin ahondar en detalles respecto a la presencia de los barristas.
Cabe señalar que el duelo se disputa desde las 15.00 horas en el reducto de Macul y contará únicamente con presencia de hinchas del equipo albo.
A eso de las 13.48 horas, Metro indicó que la estación ya estaba disponible y que los metros realizaban detenciones.
