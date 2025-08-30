Femicidio en Talca: víctima fue atacada mientras se encontraba en su lugar de trabajo

Una mujer falleció este sábado luego de ser atacada por un sujeto al interior de un local comercial de ventas de insumos médicos, ubicado en 1 Norte con 5 Oriente, en Talca, Región del Maule.

El hecho ocurrió a eso de las 12:30 horas, mientras la víctima se encontraba en su puesto de trabajo, momento en el cual el agresor ingresa al lugar.

En ese sentido, la fiscal Barbara Contreras detalló que este individuo, “premunido de un arma blanca le propina distintas puñaladas en el tórax, en partes de su cuerpo y también en su cuello, provocándole la muerte en el lugar”.

La persecutora agregó que el detenido, quien sería conocido de la víctima y habría tenido una relación sentimental con ella y con hijos en común, “se habría autoinferido lesiones, por ese motivo fue trasladado al Hospital de Talca, donde permanece en calidad de detenido a la espera de las diligencias que va a realizar la Brigada de Homicidios”.