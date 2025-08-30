Helicóptero particular cae en un aeródromo de Osorno tras desestabilizarse

Este sábado a las 14:40 horas un helicóptero particular cayó en el aeródromo Cañal Bajo, de la ciudad de Osorno, en la Región de Los Lagos.

La nave, con matrícula CC-PPF, se encontraba realizando maniobras para aterrizar en el Club Aéreo, sector Cañal Bajo. Sin embargo, se desestabilizó y cayó en el pasto colindante a la plataforma.

Según información que recopiló La Tercera, la aeronave fue manejada por una mujer adulta y su acompañante era un hombre adulto.

Pese al grave accidente, el piloto y su acompañante no resultaron lesionados y ya se encuentran en sus domicilios.

Ahora bien, el personal policial se dirigió al domicilio de los afectados para obtener sus declaraciones. Además, se encuentran a la espera de las instrucciones del Ministerio Público.

Asimismo, concurrió al sitio un investigador de accidentes aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC).