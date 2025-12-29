Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre

Debido a que en estos momentos existe una baja importante de componentes sanguíneos, principalmente en los grupos sanguíneos O positivo y O negativo, desde el Centro Metropolitano de Sangre (CMS) han realizado un llamado a la comunidad a convertirse en donante altruista de sangre.

Según explican, es importante contar con un stock óptimo de donaciones de sangre, ya que para abastecer y responder de manera óptima las emergencias hospitalarias, diariamente se necesitan 400 donaciones.

Esta urgencia, señalan desde el CMS, puede afectar a los pacientes que requieren de este elemento vital, para seguir con sus tratamientos o cirugías.

En la actualidad, detallan, el stock de componentes sanguíneos permitiría abastecer y responder a las emergencias hospitalarias durante 3 días, siendo lo óptimo a partir de 7 días. Esto, advierten, afectaría a varios pacientes que necesitan de este elemento vital para sus tratamientos o cirugías.

Algunos de los requisitos para ser donante de sangre:

Tener entre 18 y 65 años.

Portar su cédula de identidad.

Pesar más de 50 kilos,

Dormir al menos cinco horas en la noche previa a la donación

Es importante mencionar que NO pueden ser donantes aquellas personas que en los últimos 6 meses se hayan realizado tatuajes, piercing, colonoscopía, endoscopía o una sesión de acupuntura.

No donar sangre en ayunas, siempre haber ingerido alimentos.

La CMS invitan a donar sangre a la Casa del Donante ubicada en Avenida Vitacura 0115, Providencia, de lunes a viernes desde las 08:00 a 18:00 horas y sábados desde 09:00 a 17:00 horas.

Para más información ingresa a https://www.minsal.cl/dona-sangre/ o también en Instagram @donasangresantiago.