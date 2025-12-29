SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre

    En la actualidad el stock de componentes sanguíneos permitiría abastecer y responder a las emergencias hospitalarias durante 3 días, siendo lo óptimo 7.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Debido a que en estos momentos existe una baja importante de componentes sanguíneos, principalmente en los grupos sanguíneos O positivo y O negativo, desde el Centro Metropolitano de Sangre (CMS) han realizado un llamado a la comunidad a convertirse en donante altruista de sangre.

    Según explican, es importante contar con un stock óptimo de donaciones de sangre, ya que para abastecer y responder de manera óptima las emergencias hospitalarias, diariamente se necesitan 400 donaciones.

    Esta urgencia, señalan desde el CMS, puede afectar a los pacientes que requieren de este elemento vital, para seguir con sus tratamientos o cirugías.

    En la actualidad, detallan, el stock de componentes sanguíneos permitiría abastecer y responder a las emergencias hospitalarias durante 3 días, siendo lo óptimo a partir de 7 días. Esto, advierten, afectaría a varios pacientes que necesitan de este elemento vital para sus tratamientos o cirugías.

    Algunos de los requisitos para ser donante de sangre:

    • Tener entre 18 y 65 años.
    • Portar su cédula de identidad.
    • Pesar más de 50 kilos,
    • Dormir al menos cinco horas en la noche previa a la donación 
    • Es importante mencionar que NO pueden ser donantes aquellas personas que en los últimos 6 meses se hayan realizado tatuajes, piercing, colonoscopía, endoscopía o una sesión de acupuntura.
    • No donar sangre en ayunas, siempre haber ingerido alimentos.

    La CMS invitan a donar sangre a la Casa del Donante ubicada en Avenida Vitacura 0115, Providencia, de lunes a viernes desde las 08:00 a 18:00 horas y sábados desde 09:00 a 17:00 horas.

    Para más información ingresa a https://www.minsal.cl/dona-sangre/ o también en Instagram @donasangresantiago.

    Más sobre:NacionalDonante de sangreDonación de sangreCentro Metropolitano de SangreSalud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal resolverá mañana martes las medidas cautelares de 70 imputados en el marco de la Operación Apocalipsis

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    Diputados reactivan proyecto de ley para combatir la piratería y elevar los estándares que exige el TLC con Estados Unidos

    NovaAndino Litio: oficializan a Máximo Pacheco y Ricardo Ramos como presidente y vicepresidente de la empresa de Codelco y SQM

    El proyecto inmobiliario en Zapallar del presidente de los colegios Monte Tabor y Nazaret

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Lo más leído

    1.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    2.
    Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

    Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

    3.
    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Defensa de Crespo apunta a “azar balístico” en impactos que lesionaron a Gustavo Gatica
    Chile

    Defensa de Crespo apunta a “azar balístico” en impactos que lesionaron a Gustavo Gatica

    Tribunal resolverá mañana martes las medidas cautelares de 70 imputados en el marco de la Operación Apocalipsis

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico
    Negocios

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    Diputados reactivan proyecto de ley para combatir la piratería y elevar los estándares que exige el TLC con Estados Unidos

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis
    El Deportivo

    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis

    Manley Clerveaux rompe el silencio tras su salida de Colo Colo: “He visto comentarios que no me gustan; no voy a pelotudear”

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico
    Mundo

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Hamas confía en la capacidad de Trump para lograr sacar adelante el plan de paz para la Franja de Gaza

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana