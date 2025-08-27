Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?

Aguas Andinas informó que el suministro de agua potable será suspendido por 36 horas en algunos sectores de la Región Metropolitana, con motivo de la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, que unirá el acceso por Pio Nono hasta la cumbre del cerro San Cristóbal.

En detalle, el corte se efectuará en la comuna de Independencia y sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago .

La suspensión de suministro comenzará a las 20.00 horas del viernes 5 de septiembre y se mantendrá hasta las 09.00 horas del domingo 7 del mismo mes.

Con motivo de las nuevas obras se realizarán trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano.

Desde la empresa de agua potable señalaron que las labores implican el movimiento de “estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos se abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la Región Metropolitana”.

El director de Clientes y Gestión Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, explicó que la compañía está “disponible para colaborar con otros sectores relevantes de la ciudad y llevar adelante proyectos tan significativos, que aportan calidad de vida y nuevos lugares de esparcimiento para los habitantes de Santiago”.

En esa línea, desde la compañía especificaron que se mantendrá una coordinación constante con todos los organismos pertinentes en busca de garantizar el monitoreo y atención de “clientes sensibles y críticos, como también de centros de salud”.

En detalle, se dispondrá de 62 puntos de abastecimiento alternativo para la comunidad, junto a 30 camiones aljibes que recorrerán los sectores afectos durante las 36 horas del servicio suspendido.

Puntos de abastecimiento:

Independencia:

1. Rivera esquina Adolfo Ibáñez

2. Rivera esquina Teniente Bisson

3. Baldomero Flores esquina El Pino

4. Estadio Juan Antonio Ríos

5. Vivaceta esquina San Luis

6. Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

7. Fermín Vivaceta esquina Venecia

8. Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

9. Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol

11. Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

12. Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

13. Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

14. Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

15. Carrión esquina Fermín Vivaceta

16. Guanaco esquina General Saavedra

17. Maruri esquina Plaza Central

18. Retiro esquina Escanilla

19. Barnechea esquina Pinto

20. Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

21. Av. La Paz frente al N°482

Renca:

22. Juana Átala de Hirmas (Callejón)

23. Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

24. Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

25. Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

26. Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

27. Los Helechos esquina Las Siemprevivas

28. Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

29. Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

30. Balmaceda esquina Diagonal Poniente

31. Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

32. Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

33. Victoria Subercaseaux esquina Rosal

34. Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

35. Santa Isabel esquina Raulí

36. Lira esquina Curicó

37. Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

38. Dorsal con Diagonal José María Caro

39. El Manzano con Buenos Aires

40. Gávila N°1980

41. Justicia Social N°255

42. Las Brisas N°680

43. Las Galaxias N°1210

44. Recoleta N°2774

45. Reina de Chile con Vicuña

46. Einstein con La Conquista

47. Av. Recoleta con México

48. Francisco Silva con Esteban Merello

49. Colo Colo con Unión Española

50. Bellavista con Av. Recoleta

51. Antonia López de Bello con Purísima

52. Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

53. El Arzobispo con Bellavista

54. Antonia López de Bello con Constitución

55. Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí:56. Av. Independencia 3499

57. Teniente Yavar con Barón de Juras Reales

58. Av. Dorsal N°1495

59. Guanaco con Dorsal

60. Santa Inés con Barón de Juras Reales

61. Vivaceta con El Olivo

62. Nueva Monterrey con Nueva Monterrey