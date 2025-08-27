Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?
El corte de suministro está programado para el viernes 5 de septiembre a las 20.00 horas y se extenderá hasta las 09.00 horas del domingo 7.
Aguas Andinas informó que el suministro de agua potable será suspendido por 36 horas en algunos sectores de la Región Metropolitana, con motivo de la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, que unirá el acceso por Pio Nono hasta la cumbre del cerro San Cristóbal.
En detalle, el corte se efectuará en la comuna de Independencia y sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.
La suspensión de suministro comenzará a las 20.00 horas del viernes 5 de septiembre y se mantendrá hasta las 09.00 horas del domingo 7 del mismo mes.
Con motivo de las nuevas obras se realizarán trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano.
Desde la empresa de agua potable señalaron que las labores implican el movimiento de “estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos se abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la Región Metropolitana”.
El director de Clientes y Gestión Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, explicó que la compañía está “disponible para colaborar con otros sectores relevantes de la ciudad y llevar adelante proyectos tan significativos, que aportan calidad de vida y nuevos lugares de esparcimiento para los habitantes de Santiago”.
En esa línea, desde la compañía especificaron que se mantendrá una coordinación constante con todos los organismos pertinentes en busca de garantizar el monitoreo y atención de “clientes sensibles y críticos, como también de centros de salud”.
En detalle, se dispondrá de 62 puntos de abastecimiento alternativo para la comunidad, junto a 30 camiones aljibes que recorrerán los sectores afectos durante las 36 horas del servicio suspendido.
Puntos de abastecimiento:
Independencia:
1. Rivera esquina Adolfo Ibáñez
2. Rivera esquina Teniente Bisson
3. Baldomero Flores esquina El Pino
4. Estadio Juan Antonio Ríos
5. Vivaceta esquina San Luis
6. Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
7. Fermín Vivaceta esquina Venecia
8. Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
9. Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol
11. Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
12. Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
13. Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
14. Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
15. Carrión esquina Fermín Vivaceta
16. Guanaco esquina General Saavedra
17. Maruri esquina Plaza Central
18. Retiro esquina Escanilla
19. Barnechea esquina Pinto
20. Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
21. Av. La Paz frente al N°482
Renca:
22. Juana Átala de Hirmas (Callejón)
23. Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
24. Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
25. Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
26. Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
27. Los Helechos esquina Las Siemprevivas
28. Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
29. Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
30. Balmaceda esquina Diagonal Poniente
31. Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago:
32. Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
33. Victoria Subercaseaux esquina Rosal
34. Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
35. Santa Isabel esquina Raulí
36. Lira esquina Curicó
37. Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
38. Dorsal con Diagonal José María Caro
39. El Manzano con Buenos Aires
40. Gávila N°1980
41. Justicia Social N°255
42. Las Brisas N°680
43. Las Galaxias N°1210
44. Recoleta N°2774
45. Reina de Chile con Vicuña
46. Einstein con La Conquista
47. Av. Recoleta con México
48. Francisco Silva con Esteban Merello
49. Colo Colo con Unión Española
50. Bellavista con Av. Recoleta
51. Antonia López de Bello con Purísima
52. Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia:
53. El Arzobispo con Bellavista
54. Antonia López de Bello con Constitución
55. Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:56. Av. Independencia 3499
57. Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
58. Av. Dorsal N°1495
59. Guanaco con Dorsal
60. Santa Inés con Barón de Juras Reales
61. Vivaceta con El Olivo
62. Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.