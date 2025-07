Apoderados del INBA por tomas y manifestaciones: “Hay un grupo minoritario que se ha adueñado de nuestro colegio”

Apoderados del Internado Nacional Barros Arana (INBA) se reunieron en las afueras de la rectoría del establecimiento, en donde reclamaron por los hechos de violencia, demás de las tomas y protestas que ocurren en el lugar.

La presidenta del centro de padres del INBA, Loreto Pardo, indicó que “todos queremos que nuestros hijos estudien, pero no pueden hacerlo porque hay un grupo minoritario que se ha adueñado de nuestro colegio ”.

En esa línea, otras apoderadas señalaron que "Que la gran cantidad de los capuchas son 6, 10, a lo más 15″, y que como padres no están seguros si son realmente estudiantes del colegio o si son externos.

Asimismo, se planteó que las manifestaciones se inició con las declaraciones “desafortunadas” del rector interino , Gonzalo Saavedra, sobre los alumnos neurodivergentes. “Desde ahí comenzó la violencia. Pero el origen de la violencia es el rector. Porque los alumnos se manifiestan porque quieren sacar al rector ”, afirmó una apoderada.

“La autoridad debe buscar el diálogo”

Por otro lado, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a la situación a las declaraciones del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, el cual acusó que “estos cabros son los sicarios de la educación pública”, tras la toma de seis liceos emblemáticos el pasado viernes.

Ante ello, Aguilar expresó en T13 que “la violencia que ejercen ciertos grupos de estudiantes, ciertos grupos muy pequeños, por supuesto no es aceptable. Pero me parece que las declaraciones del alcalde también son bastante agresivas ”.

“Por lo tanto yo creo que no se está enfrentando bien el problema. Esto se ha intentado antes, esta política tipo sheriff, de amenazar, de anunciar grandes sanciones, una represión muy dura. Y no solamente no resolvió el problema, sino que aumentó“, añadió el presidente gremialista.