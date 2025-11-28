Apuntando a agenda de trabajo hacia el 2030: Poder Judicial realiza inédita jornada de infancia con jueces de todo Chile

En dos días, este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con la participación de la ministra de la Corte Suprema, María Soledad Melo, junto a magistrados e integrantes de los tribunales de familia, el Poder Judicial llevará a cabo su Primera Jornada Nacional de Infancia.

En la actividad, a realizarse en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Palacio de Tribunales, participarán niños, niñas y adolescentes del Consejo Asesor del Servicio de Protección Especializada de la Infancia y Adolescencia.

El encuentro convoca a ministros, jueces y representantes de los tribunales de familia de todo el país para presentar iniciativas para abordar los problemas y desafíos en temáticas de familia e infancia, proponer iniciativas y trabajar con representantes de otras instituciones relacionadas con la materia en una agenda de trabajo hacia el 2030.

El trabajo que se estructuró en comisiones, que llevan trabajando aproximadamente un año en estas iniciativas, integradas por representantes de los tribunales de familia de las distintas jurisdicciones del país, con la participación y apoyo de profesionales de Consejerías Técnicas, Centro de Seguimiento de Medidas de Protección, Defensoría de la Niñez, Unicef e instituciones sin fines de lucro, organismos gubernamentales.

Esta labor cuenta con un equipo coordinador, integrado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rafael Corvalán y la Unidad Acta 37- 2014, a cargo de Brenda Mendoza, sicóloga de Corte Suprema y el apoyo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.