Arriban a Chile cinco venezolanos extraditados desde EE.UU.: entre ellos “El Fresa”, vinculado al crimen de Ronald Ojeda

Desde Estados Unidos llegaron esta noche cinco sujetos venezolanos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua para enfrentar a la justicia chilena, luego de ser investigados por distintos crímenes, incluido el secuestro y homicidio del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda.

Fue través de un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en que arribaron al país los imputados. Entre ellos, se encuentra Edgar Benítez Rubio, conocido como “El Fresa”, quien está directamente vinculado al crimen de Ojeda.

Los sujetos -que aterrizaron en el Grupo 10 de la FACH- serían trasladados esta noche hasta la cárcel Santiago 1, custodiados por una amplia comitiva.

Sin embargo, previo a su traslado al recinto penitenciario, fueron llevados hasta el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Pudahuel, desde donde salieron uno a uno.

Desde Gendarmería informarán este miércoles los detalles del ingreso y régimen penitenciario que cumplirán los acusados una vez que sean ingresados al penal.

Quiénes son los extraditados

Edgar Benítez Rubio, conocido como “El Fresa”, fue capturado en febrero de este año en South Bend, ciudad del estado de Indiana, por su vínculo al crimen de Ojeda.

Además de él, otros cuatro ciudadanos venezolanos deberán enfrentar la justicia nacional.

Entre ellos, Jesús Alberto Golding Escalona, indagado por delitos de trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro, vinculado al llamado “Tren del Desastre” en un caso de la Fiscalía de Antofagasta.

También llegó al país Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero, requerido por su presunta participación en un delito de homicidio calificado que indaga la Fiscalía de Coquimbo.

El cuarto extraditado es Miguel Eduardo Oyola Jiménez, investigado por secuestro extorsivo y asociación ilícita por la Fiscalía de Tarapacá.

Y el último es Gregoris José Cortez Fernández, imputado por homicidio calificado en un caso de la Fiscalía del Biobío.

Desde la Fiscalía Nacional señalaron previamente que este procedimiento constituye un hito en la cooperación internacional contra el crimen organizado y es reflejo del trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol Chile, además de la fluida coordinación con autoridades de Estados Unidos.