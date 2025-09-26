Entre ellos “El Fresa”, vinculado al crimen de Ronald Ojeda: EE.UU. extradita a Chile a miembros del Tren de Aragua

La Fiscalía Nacional informó este viernes que Estados Unidos dio curso a las extradiciones de cinco sujetos indagados en Chile por diversas causas de crimen organizado, principalmente vinculadas a la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

“La llegada simultánea de estas cinco personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, constituye una fuerte señal contra la impunidad y a favor del Estado de Derecho, reafirmando que no importa dónde se encuentre el autor de un delito: con cooperación internacional será traído a Chile para enfrentar a la justicia”, destacó el fiscal nacional, Ángel Valencia.

En marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó las gestiones para traer a los sujetos al país y Estados Unidos aprobó en agosto su extradición.

Quiénes son los extraditados

Entre ellos figura un individuo conocido como “El Fresa”, implicado presuntamente en el secuestro y homicidio del disidente venezolano Ronald Ojeda.

Se trata de Edgar Benítez Rubio, venezolano que fue capturado en febrero de este año South Bend, ciudad del estado de Indiana.

“El Fresa” debe enfrentar imputaciones en Chile por delitos de asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación.

Además, será extraditado Jesús Alberto Golding Escalona, indagado por delitos de trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro, vinculado al llamado “Tren del Desastre” en un caso de la Fiscalía de Antofagasta.

También llegará al país Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero, requerido por su presunta participación en un delito de homicidio calificado que indaga la Fiscalía de Coquimbo.

El cuarto extraditado es Miguel Eduardo Oyola Jiménez, investigado por secuestro extorsivo y asociación ilícita por la Fiscalía de Tarapacá. •

Y el último es Gregoris José Cortez Fernández, imputado por homicidio calificado en un caso de la Fiscalía del Biobío.

Desde la Fiscalía Nacional señalan que este procedimiento constituye un hito en la cooperación internacional contra el crimen organizado y es reflejo del trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol Chile, además de la fluida coordinación con autoridades de Estados Unidos.

El arribo del avión con los cinco imputados se espera para el martes 30 de septiembre.

Al llegar al territorio nacional, serán puestos a disposición de las respectivas cortes de apelaciones, que deberán resolver su entrega a los tribunales competentes en cada causa.