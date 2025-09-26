SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Entre ellos “El Fresa”, vinculado al crimen de Ronald Ojeda: EE.UU. extradita a Chile a miembros del Tren de Aragua

El arribo del avión con los cinco imputados se espera para el martes 30 de septiembre.

José NavarretePor 
José Navarrete

La Fiscalía Nacional informó este viernes que Estados Unidos dio curso a las extradiciones de cinco sujetos indagados en Chile por diversas causas de crimen organizado, principalmente vinculadas a la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

“La llegada simultánea de estas cinco personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, constituye una fuerte señal contra la impunidad y a favor del Estado de Derecho, reafirmando que no importa dónde se encuentre el autor de un delito: con cooperación internacional será traído a Chile para enfrentar a la justicia”, destacó el fiscal nacional, Ángel Valencia.

En marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó las gestiones para traer a los sujetos al país y Estados Unidos aprobó en agosto su extradición.

Quiénes son los extraditados

Entre ellos figura un individuo conocido como “El Fresa”, implicado presuntamente en el secuestro y homicidio del disidente venezolano Ronald Ojeda.

Se trata de Edgar Benítez Rubio, venezolano que fue capturado en febrero de este año South Bend, ciudad del estado de Indiana.

“El Fresa” debe enfrentar imputaciones en Chile por delitos de asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación.

Además, será extraditado Jesús Alberto Golding Escalona, indagado por delitos de trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro, vinculado al llamado “Tren del Desastre” en un caso de la Fiscalía de Antofagasta.

También llegará al país Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero, requerido por su presunta participación en un delito de homicidio calificado que indaga la Fiscalía de Coquimbo.

El cuarto extraditado es Miguel Eduardo Oyola Jiménez, investigado por secuestro extorsivo y asociación ilícita por la Fiscalía de Tarapacá. •

Y el último es Gregoris José Cortez Fernández, imputado por homicidio calificado en un caso de la Fiscalía del Biobío.

Desde la Fiscalía Nacional señalan que este procedimiento constituye un hito en la cooperación internacional contra el crimen organizado y es reflejo del trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol Chile, además de la fluida coordinación con autoridades de Estados Unidos.

El arribo del avión con los cinco imputados se espera para el martes 30 de septiembre.

Al llegar al territorio nacional, serán puestos a disposición de las respectivas cortes de apelaciones, que deberán resolver su entrega a los tribunales competentes en cada causa.

Más sobre:Crimen organizadoTren de AraguaEstados UnidosRonald OjedaEl Fresa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones

Comunidad Palestina reprocha a Matthei por dichos sobre conflicto en Gaza y afirma que “intentan blanquear crímenes atroces”

MSF suspende actividades en Ciudad de Gaza ante la intensificación de la ofensiva israelí

Carabineros enfrentan a sujetos armados y frustran robo a camioneta distribuidora de cigarros en San Joaquín

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

Minsal cierra Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

3.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

4.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

5.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones
Chile

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones

Comunidad Palestina reprocha a Matthei por dichos sobre conflicto en Gaza y afirma que “intentan blanquear crímenes atroces”

Entre ellos “El Fresa”, vinculado al crimen de Ronald Ojeda: EE.UU. extradita a Chile a miembros del Tren de Aragua

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado
Negocios

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría a estados financieros de Factotal

Fitch ratifica calificación de Chile, eleva cálculo del PIB y destaca su “sólida gobernanza”

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

La increíble cifra por la que Ousmane Dembélé superó a Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro
El Deportivo

La increíble cifra por la que Ousmane Dembélé superó a Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro

Nicolás Córdova explica la ausencia de Damián Pizarro en la convocatoria de la Roja para el Mundial Sub 20

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20: “Esto es un legado para Chile”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales
Cultura y entretención

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Mauricio Redolés: “Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!”

“Gabriela Mistral vivió con intensidad la pasión y el duelo”: llega al streaming el documental Locas Mujeres

MSF suspende actividades en Ciudad de Gaza ante la intensificación de la ofensiva israelí
Mundo

MSF suspende actividades en Ciudad de Gaza ante la intensificación de la ofensiva israelí

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”

Netanyahu reitera frente a la Asamblea de la ONU que no habrá un Estado palestino: “Es una locura y no lo haremos”

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo