EE.UU. aprueba extradición a Chile de grupo de venezolanos ligados al Tren de Aragua: uno de ellos estaría implicado en el caso Ojeda

El sujeto habría facilitado el vehículo con el que secuestraron a Ronald Ojeda.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal

Estados Unidos aprobó la extradición de cinco venezolanos investigados por una serie de delitos cometidos en Chile, incluyendo extorsión, secuestro con homicidio, disparo injustificado de arma de fuego y secuestro con fines de rescate.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en marzo comenzó las gestiones para traer a los sujetos a comparecer ante la justicia nacional. En esa oportunidad se identificó a Adrián Rafael Gámez Finol, alias El Turko, quien es el líder de Los Piratas, célula del Tren de Aragua que es sindicada como autores del crimen del exteniente Ronald Ojeda.

En este nuevo grupo de extraditados se encuentra Yonaiker Gabriel Sequera Oliveiros, Jesús Alberto Golding Escalona, Edgar Javier Benítez Rubio, Miguel Oyola Jiménez y Gregoriz Cortez Fernández, todos ciudadanos venezolanos con causas pendientes en la justicia chilena.

Benítez Rubio, que es conocido en Los Piratas de Aragua como El Fresa, también es uno de los sujetos presuntamente implicado en el secuestro y asesinato de Ojeda.

El venezolano fue detenido en South Bend, ciudad del estado de Indiana, y está siendo investigado porque habría facilitado un vehículo marca Nissan, modelo Versa, para concretar el secuestro de Ojeda que tuvo lugar en su departamento en la comuna de Independdencia el 21 de febrero de 2024.

Además de El Fresa, Jesús Alberto Golding Escalona y Miguel Oyola Jiménez igualmente serían miembros de la organización criminal.

Más sobre:Ronald OjedaEstados UnidosCrimen Ronald OjedaTren de Aragua

