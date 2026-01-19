Autoridades califican como “megaincendio” emergencia en Ñuble y Biobío: 19 fallecidos, 25 mil hectáreas afectadas y más de 1.500 damnificados

Pasadas las 21.30 horas de este domingo, las principales autoridades del país entregaron un balance actualizado de la emergencia por incendios forestales que ha afectado a más de 25 mil hectáreas en la zona centro sur, tras una nueva sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

En el reporte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entre otras autoridades, coincidieron en calificar el escenario como un evento extremo, tanto por su intensidad como por su impacto humano y territorial.

“Estamos ante un megaincendio”

Al respecto, el secretario de Estado fue enfático al describir la magnitud del fenómeno que enfrenta el país.

“ Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente en términos de intensidad, como megaincendio, a aquellos que tuvimos en 2017, 2023 o 2024 ”, afirmó, subrayando que se trata de una emergencia de gran complejidad que comenzó a ser abordada desde la madrugada y que se proyecta con severidad hacia las próximas jornadas.

En cuanto al impacto humano, Cordero confirmó que el total de personas fallecidas asciende a 19 , de las cuales 18 corresponden a la Región del Biobío y una a Ñuble. A ello se suman más de 630 personas albergadas, 1.500 damnificados, 325 viviendas destruidas y más de 1.100 inmuebles en evaluación.

El ministro recalcó que “todos los medios del Estado disponibles se encuentran desplegados”, incluyendo recursos de Conaf, Senapred, Fuerzas Armadas, policías y apoyo del sector privado, coordinado principalmente a través de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).

Focos activos y alertas vigentes

Desde Senapred, su directora nacional Alicia Cebrián informó que, al cierre del balance, 23 incendios se mantienen en combate a nivel nacional. De estos, siete se concentran en la Región de Ñuble, siete en Biobío, cinco en La Araucanía, mientras que el resto se distribuye en otras zonas del país.

Producto de este escenario, se mantienen alertas rojas para las comunas de Lumaco, Collipulli y Angol en La Araucanía, además de alerta roja regional para Ñuble y Biobío, mientras que Tiltil, en la Región Metropolitana, continúa bajo alerta amarilla.

La directora de Senapred precisó que solo este domingo se enviaron 79 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), los que se suman a 42 enviados el sábado.

De igual modo, insistió en que estos mensajes responden a riesgos inminentes para la vida de las personas, reiterando el llamado a acatar las evacuaciones de manera oportuna y responsable.

Viviendas dañadas, damnificados y lesionados

En cuanto al catastro preliminar de daños, Senapred informó que 140 viviendas están en evaluación en Ñuble y cerca de 1.000 en Biobío. En detalle, se reportan 25 viviendas destruidas en Ñuble y alrededor de 300 en Biobío, cifras que podrían aumentar conforme avance el levantamiento en terreno.

Respecto a personas damnificadas, se contabilizan 33 en Ñuble y cerca de 1.500 en Biobío, mientras que el número de albergados ha sido dinámico durante la jornada, con traslados constantes entre residencias y centros de acogida.

En materia de salud, se reportaron 14 personas lesionadas en Ñuble y 61 en Biobío, todas atendidas en centros asistenciales. Además, dos recintos de salud debieron ser evacuados, aunque no se registra infraestructura sanitaria destruida hasta ahora.

La emergencia también ha afectado a servicios críticos. La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó afectación en 212 sitios de telecomunicaciones, lo que ha generado interrupciones en la conectividad en diversas zonas.

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación reportó seis establecimientos afectados en la Región del Biobío: cuatro en la comuna de Penco y dos en Tomé. De ellos, cuatro presentan daño total y dos afectación de carácter mediano.

Despliegue total de recursos para el combate

En el combate directo del fuego, Senapred detalló un amplio despliegue aéreo y terrestre. Actualmente operan 73 aeronaves de Conaf, 13 contratadas por Senapred, cuatro del Estado Mayor Conjunto y 60 aeronaves pertenecientes a empresas forestales asociadas a Corma.

A ello se suma un importante refuerzo en seguridad y control territorial: 872 funcionarios de Carabineros, 3.210 efectivos de las Fuerzas Armadas, y 167 detectives de la PDI, apoyados por 132 vehículos destinados a patrullaje y vigilancia.

Paralelamente, ya se inició el envío de más de dos toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo colchones, frazadas, agua potable y kits de alimentación, higiene y limpieza, los que están siendo distribuidos conforme a los requerimientos levantados por los municipios.

Una emergencia aún en desarrollo

Las autoridades coincidieron en que la emergencia está lejos de concluir.

Las condiciones meteorológicas, la extensión territorial del fuego y la magnitud de los daños obligan a mantener el máximo nivel de coordinación y despliegue, mientras se continúa priorizando la protección de la vida humana y la atención de las personas afectadas.

El monitoreo seguirá activo durante la noche y las próximas jornadas, en un escenario que las propias autoridades han definido como uno de los más complejos que ha enfrentado el país en los últimos años.