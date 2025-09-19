Salió de estado crítico y evalúa querella: autoridades actualizan situación de carabinero herido en Las Condes

Fue este jueves 18 que un carabinero fue agredido en el contexto de una fiscalización en la avenida Padre Hurtado, en las cercanías del parque del mismo nombre, cuando intentaron controlar a un grupo de individuos que consumía alcohol en la vía pública.

En el procedimiento, un sujeto lo golpeó con un ladrillo. Este ataque dejó al funcionario en riesgo vital.

Ante esto, ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó minutos después de la Parada Militar que “yo creo que fue una conducta homicida derechamente, de cuasidelito no tiene nada. Esto ocurrió a las 17:00 de la tarde del día de ayer en el contexto de un control que estaba realizando radio patrulla por el despliegue que ha hecho carabineros para estas Fiestas Patrias”.

“Fue una persona a la que se le realiza un control de identidad, quien reacciona violentamente, ingresa a su domicilio y le lanza un objeto contundente deliberadamente”, expresó.

Sumó que “ayer estuvimos con el general Araya en el Hospital Dipreca. Él fue operado en la noche de ayer, tuvo una intervención positiva. Esta mañana hemos recibido el último reporte médico y ha salido de su situación crítica”.

El ministro detalló que “ayer estuvimos con su familia. Insistí en dos cosas: la primera es que la conducta que ocurrió ayer es completamente injustificable en la labor general de cuidado que está realizando Carabineros”.

“La segunda, es que hay que recordar lo que dijo el Presidente, (...) que Carabineros nos cuida pero también tenemos que cuidar, lo que ocurrió ayer es una conducta homicida que es inadmisible”, mencionó Cordero.

Consultado sobre si el Gobierno pondrá un querella, Cordero respondió que “estamos llevando a cabo la investigación, es probable que nosotros ejerzamos acciones como los hemos hecho en otros casos cuando se afectan de este modo a funcionarios policiales”.

Próximas 72 horas serán importantes

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, agradeció el reconocimiento realizado durante la Parada Militar al sargento 2° de Carabineros que habría resultado herido de gravedad tras recibir luego que le lanzaran un ladrillo en su cabeza.

Respecto a su actual estado, Araya señaló que al interior del hospital de Dipreca pasó “por una operación muy compleja” y que las siguientes 72 horas al interior de la UCI serán fundamentales para su posible recuperación.

“El último reporte también ya nos indica que habría salido de la extrema gravedad de la situación clínica y esperamos que siga evolucionando positivamente y lo vamos a seguir acompañando por una parte porque es lo que nos corresponde a nosotros y aportando todos los medios que sean necesarios para el total esclarecimiento de este hecho”, detalló Araya.

Respecto a si esperan que se aplique la cautelar de prisión preventiva sobre el sujeto detenido por el ataque, señaló que “eso es lo que uno espera”, pero que es determinado por la solicitud realizada por el Ministerio Público, con el que estarían colaborando y entregando todos los antecedentes.

“Esperamos que hechos esta naturaleza jamás ocurran porque los carabineros están cumpliendo servicios. Ustedes lo ven, están propiciando para que todas estas actividades se desarrollen en absoluta normalidad, que la gente pueda estar en las ramadas, en las fondas tranquilamente porque esos carabineros están velando porque las inmediaciones también de uno de los lugares más concurridos puedan disfrutar y puedan estar tranquilos. Así que por eso es algo tan grave y esperamos solamente que se nos recupere este importante sargento”, señaló al respecto.

Cordero respalda los dichos de Iturriaga

Minutos antes de la Parada Militar, el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, se refirió a los casos relacionados con personal del Ejército y la Fuerza Aérea (FACH) vinculado con presuntas actividades de narcotráfico.

El comandante indicó que los cabos involucrados “son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro. Son delincuentes que nos han traicionado ”.

Frente a ello, el ministro Cordero comentó que sí “son traidores a la patria, son traidores al uniforme que llevan y a la bandera que juran”.

“Esa es una opinión que tiene el general Iturriaga desde el inicio de los hechos, es una opinión que comparte el Ejecutivo respecto a aquellos funcionarios de las Fuerzas Armadas que siendo desleales al juramento que hicieron, cometan estos tipos de delitos”, concluyó.