SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

Desde el gobierno, el ministro de Seguridad Publica, Luis Cordero, calificó el hecho como "una acción homicida" y condenaron el actuar del agresor, quien finalmente fue detenido.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya con el ministro Luis Cordero llegaron hasta el Hospital Dipreca para conocer el estado de salud del funcionario herido.

Esta noche, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, concurrió hasta el Hospital Dipreca para visitar al funcionario herido durante esta tarde en la comuna de Las Condes y detalló que el oficial se encuentra en riesgo vital luego de recibir el impacto de un ladrillo en su cabeza.

La agresión se produjo en el contexto de una fiscalización en la avenida Padre Hurtado, en las cercanías del parque del mismo nombre, cuando intentaron controlar a un grupo de individuos que consumía alcohol en la vía pública.

Allí el sargento 2° Gabriel Hernández, de la 30° Comisaría de Radiopatrullas, solicitó la cédula de identidad a un individuo que ingería alcohol, quien se resistía al control e ingresó a una vivienda desde donde lanzó el adoquín que dio en la cabeza del funcionario policial.

“El día de hoy fue brutalmente agredido a raíz de un procedimiento policial, algo que corresponde realizar por parte de Carabineros, sobre todo en estas fechas. Al fiscalizar a un grupo de personas, fue agredido con el lanzamiento directo hacia su persona, le lanzaron un adoquín, que le provocó lesiones gravísimas”, detalló el general director de Carabineros.

“Lamentablemente el funcionario se encuentra con riesgo vital y está siendo intervenido por el personal médico del Hospital Dipreca”, confirmó Araya.

Respecto al agresor, el general informó que se logró su detención. Individuo fue herido de un disparo por el acompañante del carabinero herido.

“Podemos señalar que se encuentra detenido el autor de este brutal atentado”, dijo Araya, por lo que harán entrega de los antecedentes al Ministerio Público. El sujeto corresponde a un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de edad y que presenta antecedentes policiales anteriores.

“Esto nos duele porque es un sargento que entrega lo mejor de sí y en este momento se debate entre la vida y la muerte. Hay profundo pesar en la familia directa y en la familia institucional”, añadió Araya.

Con pesar, el jefe institucional manifestó que “salimos a recorrer las calles para darle tranquilidad a la gente y la reacción no puede ser esa. Eso indigna y molesta”.

Cordero: Fue “una acción homicida”

Al Hospital Dipreca llegó también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien indicó que esto se trató de “una acción homicida”.

“Es una acción homicida porque tenía un propósito deliberado de causar daño al sargento Hernández (...)”, señaló Cordero, quien recordó las palabras del Presidente Gabriel Boric en el lanzamiento de las Fiestas Patrias, relativos a que la paz social depende del rol que cumple Carabineros.

“Mientras el resto festeja, Carabineros está trabajando. Y por eso, no solo del punto de la vista de la gravedad de los hechos, sino de la acción homicida que implica eso, incluyendo a las personas que le dieron cobertura para eludir su detención, que finalmente se concretó”, añadió el titular de Seguridad Pública.

El secretario de Estado afirmó que el Presidente Gabriel Boric ya está al tanto de lo ocurrido y recibió su reporte, aunque no se prevé su visita al funcionario gravemente herido.

Más sobre:PolicialCarabineroLas CondesLuis CorderoMarcelo Araya

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Diputado Juan Irarrázaval (republicano): “Nos interesa mucho la discusión del Presupuesto”

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

De parejas homoparentales a matriarcado: los rostros de quienes acogen a los casi 10 mil niños al cuidado del Estado

Duras críticas al aborto y eutanasia marcan el último Te Deum del Presidente Boric

Carabinero queda en estado grave tras ser atacado en la cabeza con un ladrillo durante fiscalización en Las Condes

Lo más leído

1.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

2.
Carabinero queda en estado grave tras ser atacado en la cabeza con un ladrillo durante fiscalización en Las Condes

Carabinero queda en estado grave tras ser atacado en la cabeza con un ladrillo durante fiscalización en Las Condes

3.
Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

4.
La insólita razón por la que el boxeador Terence Crawford devolvió los cinturones al derrotado Canelo Álvarez

La insólita razón por la que el boxeador Terence Crawford devolvió los cinturones al derrotado Canelo Álvarez

5.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Parada Militar 2025: revisa en qué calles habrán desvíos

Parada Militar 2025: revisa en qué calles habrán desvíos

SHOA descarta alerta de tsunami en Chile tras sismo 7.8 en Rusia

SHOA descarta alerta de tsunami en Chile tras sismo 7.8 en Rusia

DMC pronostica vientos con rachas hasta 80 km/h para cinco regiones: podría haber viento blanco

DMC pronostica vientos con rachas hasta 80 km/h para cinco regiones: podría haber viento blanco

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital
Chile

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

Diputado Juan Irarrázaval (republicano): “Nos interesa mucho la discusión del Presupuesto”

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Nvidia anuncia una inversión de US$5.000 millones en Intel y el desarrollo conjunto de productos informáticos
Negocios

Nvidia anuncia una inversión de US$5.000 millones en Intel y el desarrollo conjunto de productos informáticos

FMI nomina como número 2 del organismo a abogado cercano a Trump

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características
Tendencias

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Identifican a víctima fatal encontrada en Tesla de rapero D4vd: su madre habría reconocido tatuaje de la joven

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”
El Deportivo

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Matías Zaldivia lamenta el empate de la U ante Alianza Lima y anticipa la revancha en Coquimbo

Copa Sudamericana: la U sale airosa en su visita a Alianza Lima y se jugará una final en Coquimbo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda
Cultura y entretención

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

El cine chileno compite con tres películas en el Festival de Cine de San Sebastián

Descubren bomba de la Segunda Guerra Mundial en Berlín: miles de evacuados en el centro de la ciudad
Mundo

Descubren bomba de la Segunda Guerra Mundial en Berlín: miles de evacuados en el centro de la ciudad

Estados Unidos veta nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza

Gaza sufre un apagón de telecomunicaciones mientras los tanques y la infantería israelíes avanzan en el enclave

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Paula

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos