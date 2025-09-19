General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

El general director de Carabineros, Marcelo Araya con el ministro Luis Cordero llegaron hasta el Hospital Dipreca para conocer el estado de salud del funcionario herido.

Esta noche, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, concurrió hasta el Hospital Dipreca para visitar al funcionario herido durante esta tarde en la comuna de Las Condes y detalló que el oficial se encuentra en riesgo vital luego de recibir el impacto de un ladrillo en su cabeza.

La agresión se produjo en el contexto de una fiscalización en la avenida Padre Hurtado, en las cercanías del parque del mismo nombre, cuando intentaron controlar a un grupo de individuos que consumía alcohol en la vía pública.

Allí el sargento 2° Gabriel Hernández, de la 30° Comisaría de Radiopatrullas, solicitó la cédula de identidad a un individuo que ingería alcohol, quien se resistía al control e ingresó a una vivienda desde donde lanzó el adoquín que dio en la cabeza del funcionario policial.

“El día de hoy fue brutalmente agredido a raíz de un procedimiento policial, algo que corresponde realizar por parte de Carabineros, sobre todo en estas fechas. Al fiscalizar a un grupo de personas, fue agredido con el lanzamiento directo hacia su persona, le lanzaron un adoquín, que le provocó lesiones gravísimas”, detalló el general director de Carabineros.

“Lamentablemente el funcionario se encuentra con riesgo vital y está siendo intervenido por el personal médico del Hospital Dipreca”, confirmó Araya.

Respecto al agresor, el general informó que se logró su detención. Individuo fue herido de un disparo por el acompañante del carabinero herido.

“Podemos señalar que se encuentra detenido el autor de este brutal atentado”, dijo Araya, por lo que harán entrega de los antecedentes al Ministerio Público. El sujeto corresponde a un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de edad y que presenta antecedentes policiales anteriores.

“Esto nos duele porque es un sargento que entrega lo mejor de sí y en este momento se debate entre la vida y la muerte. Hay profundo pesar en la familia directa y en la familia institucional”, añadió Araya.

Con pesar, el jefe institucional manifestó que “salimos a recorrer las calles para darle tranquilidad a la gente y la reacción no puede ser esa. Eso indigna y molesta”.

Cordero: Fue “una acción homicida”

Al Hospital Dipreca llegó también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien indicó que esto se trató de “una acción homicida”.

“Es una acción homicida porque tenía un propósito deliberado de causar daño al sargento Hernández (...)”, señaló Cordero, quien recordó las palabras del Presidente Gabriel Boric en el lanzamiento de las Fiestas Patrias, relativos a que la paz social depende del rol que cumple Carabineros.

“Mientras el resto festeja, Carabineros está trabajando. Y por eso, no solo del punto de la vista de la gravedad de los hechos, sino de la acción homicida que implica eso, incluyendo a las personas que le dieron cobertura para eludir su detención, que finalmente se concretó”, añadió el titular de Seguridad Pública.

El secretario de Estado afirmó que el Presidente Gabriel Boric ya está al tanto de lo ocurrido y recibió su reporte, aunque no se prevé su visita al funcionario gravemente herido.