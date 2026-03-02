SUSCRÍBETE
    Nacional

    Autoridades hacen positivo balance del “súper lunes” y esperan que el miércoles sea la “prueba de fuego” con el retorno a clases

    De acuerdo al Mineduc, el año escolar comienza oficialmente el próximo miércoles, es por ello que el gobernador y Carabineros hicieron un llamado a los automovilistas a "planificar bien, levantarse más temprano y tener paciencia".

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    Foto: Diego Martin/Aton Chile.

    Llegó marzo y con él el retorno a clases y al trabajo para muchos ciudadanos. El primer lunes del mes, denominado “súper lunes”, suele ser uno de los días más ajetreados en las calles, considerando el aumento del flujo peatonal y vial, al ser el día hábil que abre un nuevo año administrativo.

    En ese escenario, cerca del mediodía el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto al alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y el general Víctor Vielma, jefe de zona tránsito, carreteras y seguridad vial, entregaron un balance de la jornada.

    El general Vielma aseguró que, el retorno que se esperaba para la Región Metropolitana (RM) fue “tranquilo, gradual y sin grandes inconvenientes”.

    Respecto a al tránsito en la mañana, informó que “los flujos vehiculares se mantuvieron estables, dentro de la capacidad que las vías pueden absorber para el tránsito".

    En ese sentido, resaltó que se está produciendo un “retorno paulatino", puesto que en los últimos días de febrero algunos establecimientos educacionales ya empezaron sus clases, al igual que los trabajadores.

    “El día miércoles vamos a tener la prueba de fuego, donde comienza el año escolar y laboral ya en plenitud", subrayó Vielma, esto porque, de acuerdo al calendario del Ministerio de Educación (Mineduc), está oficializado que el 4 de marzo comience el año escolar.

    De hecho, esta mañana, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, detalló que hasta hoy “más de 2.400 establecimientos educacionales han partido sus clases. A ello se suman 1.300 recintos adicionales que iniciaron actividades este lunes, mientras que para el miércoles se espera que el sistema funcione casi en su totalidad”.

    En ese escenario, las autoridades hicieron un llamado a organizar las salidas. “El llamado a los conductores, a la ciudadanía, es a informarse, a tener rutas alternativas a su desplazamiento, recordemos que hay trabajos también que se están realizando en la RM", indicó la autoridad policial.

    En la misma línea, Orrego enfatizó que “probablemente” el peak del flujo vehicular se concentrará “el día miércoles con la vuelta masiva de estudiantes a la educación secundaria y también universitaria. Y por eso es que hay que planificar bien, levantarse más temprano y tener paciencia”, sostuvo.

