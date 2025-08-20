Avanza en comisión del Trabajo de la Cámara proyecto que otorga permiso laboral por muerte de mascota

En forma unánime, la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó este martes la idea de legislar el proyecto de ley que otorga un permiso laboral remunerado por la muerte de una mascota o animal de compañía.

La iniciativa busca reconocer las relaciones significativas que las personas tienen con sus mascotas, y cómo su muerte puede ser expermientada por los dueños como la partida de un ser querido. Así, se propone otorgar un permiso laboral al trabajador para vivir un período de duelo y adaptación similar a la que se tiene con la pérdida de un familiar.

Asimismo, destaca que la pérdida de una mascota puede afectar el bienestar emocional y mental de una persona, lo cual influye directamente en su capacidad para desempeñarse laboralmente de manera efectiva.

El artículo único de la iniciativa señala: “Modifíquese el Código del Trabajo, en el siguiente tenor: 1. En el artículo 66, para agregar un nuevo inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto y así sucesivamente, con la siguiente redacción: ‘En el caso de muerte de una mascota o animal de compañía, el mismo permiso se extenderá por dos días hábiles”.

Agrega que “para estos efectos se considerará como mascota o animal de compañía aquellos regulados por la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. El permiso deberá utilizarse en los dos días hábiles siguiente al deceso y sólo podrá hacerse valer por quien aparezca inscrito como dueño en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía”.

Cabe recordar que la relevancia de esta ley radica en la alta cifra de animales domésticos, en su mayoría perros y gatos, que existen en los hogares chilenos. Según cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), a febrero de este año más de 3 millones de animales estaban inscritos en el Registro Nacional de Mascotas. Sin embargo, tal cifra se aleja de la cantidad real de mascotas en el país, la que se estima cercana a los 10 millones.