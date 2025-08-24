Balacera en Cartagena deja una víctima fatal y otra persona herida de gravedad

Una balacera en Cartagena, Región de Valparaíso, habría dejado una víctima fatal y otra persona herida.

El ataque se habría producido durante la noche del sábado en el sector de San Sebastián de la mencionada comuna.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que las víctimas serían un hombre adulto chileno de 46 años, quien habría fallecido tras el ataque, y otro sujeto de 38 años que habría resultado gravemente herido. Este último habría recibido atención médica en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

“Al momento se encuentran realizando labores investigativas al fin de poder establecer la dinámica de los hechos, como el trabajo del sitio del suceso, levantamiento de evidencia, análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos con la finalidad de establecer la identidad de él o los imputados de este hecho”, detalló el subcomisario Miguel Hermosilla, de la Brigada de Homicidios (BH) de San Antonio.