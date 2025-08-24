SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a los dos involucrados restantes en el homicidio de Michael Peñaloza en Curacaví

Los sujetos se habrían entregado a la 63° Comisaría de Carabineros. Con ello estarían detenidos todos los involucrados en el crimen.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Foto: Referencial/AtonChile.

La tarde de este domingo, Fiscalía confirmó la detención de otros dos involucrados en el homicidio del empresario Michael Peñaloza.

Los sujetos se habrían entregado en la 63° Comisaría de Curacaví. La Policía de Investigaciones (PDI) deberá retirarlos del lugar para que así puedan declarar en la Brigada Investigadora de Robos (BIRO).

Durante la jornada del lunes se realizará la audiencia de formalización de los dos detenidos. Se espera que el Ministerio Público solicite la ampliación de la detención hasta el próximo miércoles.

Durante la mañana fueron detenidos primeramente tres de los sujetos involucrados en el crimen. Uno de los involucrados se habría entregado a la 63° Comisaría de Curacaví tras la mediación directa del alcalde de esa comuna, lo que habría sido cuestionado durante esta jornada por el gobierno y la Fiscalía.

El homicidio de Michael Peñaloza se habría desarrollado el pasado 19 de agosto. Los individuos habrían atropellado al ingeniero para robarle su camioneta y posteriormente huir del lugar.

Los imputados habrían asaltado la vivienda de Peñaloza el pasado 14 de agosto y habrían regresado para robar su vehículo.

