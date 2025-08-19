Tragedia en Curacaví: hombre asesinado alcanzó a llamar a Carabineros y vecinos para alertar de segundo robo en una semana

El jueves de la semana pasada, Michael Raúl Peñaloza Chávez (44) vivió un episodio que rompió la tranquilidad que fue a buscar a Curacaví hace 10 años, cuando se mudó de Santiago a esa comuna rural de la Región Metropolitana.

Ese día, a eso de las 20.00 se percató de que un grupo de al menos tres sujetos ingresó a robar a su casa, un inmueble ubicado en una parcela en Los Hornitos. El ingeniero venía llegando de su trabajo y tras revisar su casa vio que los antisociales se habían llevado varios bienes avaluados en más de $ 2 millones, entre televisores, cuchillería, una copia de la llave de su auto nuevo y hasta una biblia.

El hecho barrió con la quietud de Peñaloza, quien se mantuvo alerta de que los sujetos volvieran a buscar su vehículo, una camioneta del año marca Dongfeng, ya que contaban con una copia de la llave.

Y su temor se concretó. Durante la madrugada de este martes, un grupo de sujetos, que para los investigadores serían los mismos del asalto del jueves, llegó al domicilio para llevarse la camioneta. En el afán de impedir el delito, Peñaloza intentó bloquear el paso de los sujetos, quienes emprendieron el rumbo de igual modo atropellándolo y dándole muerte. Hasta el cierre de esta edición, los sujetos no habían sido ubicados. Tampoco la camioneta .

“Le decíamos vente a Santiago, hasta que las protecciones estén listas. Pero él decía, ‘no, me tengo que quedar a cuidar mi casa’“, dijo su prima en Chilevisión. “ Mi primo vivía con miedo desde el jueves de la semana pasada. No podía dormir. Y se acabó su historia. Se acabó su vida ”, agregó la mujer. Un comentario similar hizo su primo. “Este país se está yendo a la mierda y nadie hace nada”, aseguró.

Un grito desgarrador

La madrugada de este martes, luego de que se activaran unas alarmas, y aún con el fantasma del robo de hace una semana atrás, el ingeniero llamó de inmediato a Carabineros.

Tras ese contacto, personal policial llegó al domicilio a eso de las 3.20, casi una hora antes del crimen. El cabo primero Ernesto Vidal fue quien recibió la denuncia de violación de morada en la parcela.

La declaración de la víctima, que ahora es una pieza clave para que la Fiscalía encuentre a los responsables, es así: “A eso de las 2.20 sube por el sistema de alarma de mi casa, que comenzaron a sonar. Al salir a ver mi vehículo estaba con las puertas y el monedero abierto, sin personas a su alrededor. Al verificar, eran tres sujetos”.

“Estoy seguro de que eran los tipos que la semana anterior robaron en mi casa, porque se llevaron una copia de la llave de mi auto. Hago presente que esta vez no me robaron nada”, comentó Peñaloza ante la policía uniformada.

Tal como Peñaloza presentía, los sujetos se mantuvieron en los alrededores de la parcela, un lugar rural con profusa vegetación. Pero nada de eso fue detectado por Carabineros cuando acudió a revisar lo ocurrido.

Esta situación fue abordada por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien calificó el crimen como “una tragedia completa”. Cordero añadió que pese a que la policía “compareció oportunamente (...) los delincuentes se mantuvieron en una zona próxima para después ejecutar su delito”.

Pasó una hora más y el peor miedo de Peñaloza se concretó. A eso de las 4.39 de la mañana, Carabineros de esa comuna recibió otro llamado de emergencia. Esta vez era una vecina, quien dijo oír gritos de auxilio.

“A las 4.18, en momentos en que me encontraba durmiendo en mi domicilio recibí un llamado de mi vecino, manifestándome que le habían intentado robar de nuevo. Tengan cuidado, dijo. Mi cónyuge se levantó y encendió la totalidad de las luces del domicilio. Ahí escuchó un grito desgarrador . Me dijo que llamara inmediatamente a Carabineros”, dijo la testigo, de profesión dentista.

“Luego salimos hacia el camino vecinal, donde en dicho lugar y frente a su domicilio Michael se encontraba en el suelo de espaldas. Eso fue a las 4.44. Se reiteraron los llamados de seguridad y a emergencias ya que Michael se encontraba sin signos vitales”, agregó la mujer.

Su pareja también entregó su testimonio a la policía: “ Siendo las 4.00 me llamó mi vecino para decirnos que tuviéramos cuidado , que volvieron a entrar a la parcela y que sintió que estaban aquí. Al rato escuchó gritos fuertes y activé la alarma. Llamé a mi otro vecino. Él me pasó a buscar y nos encontramos con el cuerpo”.

Alcaldes piden reunión con Cordero

El alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, quien también es vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales de Chile (Amur), solicitó una reunión con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, este miércoles para analizar el caso.

“Una situación gravísima vivíamos en la zona de Graneros hace poco tiempo atrás y hoy día se vuelve a repetir en la vecina comuna de Curacaví”, dijo Muñoz, recordando el crimen de un matrimonio en otra zona rural, pero en la región de O’Higgins, ocurrido el 12 de marzo.

“Hemos visto cómo lamentablemente el crimen organizado y situaciones delictuales, incluso los delincuentes, se están tomando las zonas rurales, no tan solo de la Región Metropolitana, sino que también a lo largo del país”, agregó el jefe comunal.

Por la mañana, el alcalde de Curacaví Christian Hernández lamentó el hecho. “Curacaví se caracteriza por ser una zona tranquila, sin embargo, no estamos exentos de eventos. En el último tiempo, veníamos muy bien en las estadísticas respecto a la incidencia de delitos de este tipo. Pero también nos hace reflexionar en aquellas cuestiones que nos hacen inmensamente vulnerables”, dijo el alcalde.

En tanto la Fiscalía activó las primeras diligencias para encontrar a los imputados. La investigación quedó en manos de la Brigada de Robos Occidente de la PDI y del fiscal jefe de Focos Occidente, Leonardo Tapia.