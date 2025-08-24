Amplían detención de tres involucrados en homicidio de empresario Michael Peñaloza

Pasadas las 11.00 horas de este domingo, el Juzgado de Garantía de Curacaví determinó que se amplíe la detención de los tres presuntos involucrados en el homicidio del empresario Michael Peñaloza.

El primero de los detenidos confesó su participación esta madrugada con la mediación previa del alcalde de Curacaví, Christian Hernández, para que éste se presentara ante Carabineros. Con el pasar de las horas, la Policía de Investigaciones confirmó que otras dos personas presuntamente ligadas al crimen fueron detenidas.

El crimen fue perpetrado en la madrugada del pasado martes 19 de agosto en el sector Los Hornitos de Curacaví. Al menos tres sujetos lo atropellaron en su domicilio luego de haber robado su propio vehículo.

Peñaloza había sido víctima de un robo el jueves 14 de agosto. En esa ocasión, al llegar a su domicilio se percató de que desconocidos se habían robado especies avaluadas en más de $2 millones y la copia de la llave de su camioneta. El pasado martes durante la madrugada las alarmas de seguridad de su vivienda se encendieron. Al salir, notó que su vehículo estaba con las puertas abiertas y divisó al menos a tres sujetos en los alrededores.

Pese a que alertó a Carabineros y a que personal policial recibió la denuncia que hizo por violación de morada, los sujetos se mantuvieron escondidos en la vegetación y una hora más tarde, cuando los uniformados se había retirado, robaron su vehículo. El ingeniero de 44 años intentó bloquear el robo y los asaltantes lo atropellaron, causando su muerte en el lugar.