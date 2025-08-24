Confirman detención de tres involucrados por el homicidio del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

Este domingo se confirmó la detención tres personas vinculadas al robo con homicidio de Michael Peñaloza, ocurrido el pasado martes 19 de agosto en la comuna de Curacaví.

El crimen fue perpetrado en la madrugada del pasado martes 19 de agosto en el sector Los Hornitos de Curacaví. Al menos tres sujetos lo atropellaron en su domicilio luego de haber robado su propio vehículo.

Peñaloza había sido víctima de un robo el jueves 14 de agosto. En esa ocasión, al llegar a su domicilio se percató de que desconocidos se habían robado especies avaluadas en más de $2 millones y la copia de la llave de su camioneta. El martes en la madrugada, las alarmas de seguridad de su casa se encendieron. Al salir, vio que su vehículo estaba con las puertas abiertas y divisó al menos a tres sujetos en los alrededores.

Pese a que alertó a Carabineros y que personal policial recibió la denuncia que hizo por violación de morada, los sujetos se mantuvieron escondidos en la vegetación y una hora más tarde, cuando los uniformados se había retirado, robaron su vehículo. El ingeniero de 44 años intentó bloquear el robo y los asaltantes lo atropellaron, causando su muerte en el lugar.

Cabe señalar que, durante la mañana de este domingo, un hombre se entregó en la 63ª Comisaría de Carabineros en Curacaví por su implicación en el ilícito.

El jefe Nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, prefecto Marco Ramírez, junto al fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, entregarán más detalles sobre la aprehensión de os tres individuos, entre los que se encontraría el autor material del crimen.