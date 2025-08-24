Hombre se entrega en comisaría de Curacaví por crimen de empresario Michael Peñaloza

Durante la mañana de este domingo, un hombre se entregó en la 63° Comisaría de Carabineros en Curacaví como uno de los responsables del homicidio del empresario Michael Peñaloza.

El crimen fue perpetrado en la madrugada del pasado martes 19 de agosto en el sector Los Hornitos de Curacaví. Al menos tres sujetos lo atropellaron en su domicilio luego de haber robado su propio vehículo.

Peñaloza había sido víctima de un robo el jueves 14 de agosto. En esa ocasión, al llegar a su domicilio se percató de que desconocidos se habían robado especies avaluadas en más de $2 millones y la copia de la llave de su camioneta. El pasado martes durante la madrugada las alarmas de seguridad de su vivienda se encendieron. Al salir, notó que su vehículo estaba con las puertas abiertas y divisó al menos a tres sujetos en los alrededores.

Pese a que alertó a Carabineros y a que personal policial recibió la denuncia que hizo por violación de morada, los sujetos se mantuvieron escondidos en la vegetación y una hora más tarde, cuando los uniformados se había retirado, robaron su vehículo. El ingeniero de 44 años intentó bloquear el robo y los asaltantes lo atropellaron, causando su muerte en el lugar.

La detención de uno de los presuntos responsables del homicidio fue comunicada por la institución policial esta mañana. Asimismo el alcalde de la comuna, Christian Hernández, informó que “gracias al trabajo que ha desarrollado el equipo seguridad municipal en la labor de empadronamiento, la recopilación de antecedentes, hemos logrado contactar con uno de los sospechosos del delito del asesinato Michael Peñaloza”.

El alcalde de la Curacaví Christian Hernández.

“Hemos conseguido a desplazarnos junto a él para ponerlo a disposición de la policía en la 63° comisaría de Curacaví. Con la colaboración de Carabineros y junto con ellos hemos entregado al sospechoso a la PDI”, añadió.

De momento, la Policía de Investigaciones -a cargo de las pesquisas por orden del Ministerio Público- no se ha pronunciado al respecto.

La Fiscalía Metropolitana Occidente entregará más antecedentes al respecto en un punto de prensa a las 11.30 horas en el cuartel general de la PDI.