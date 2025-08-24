Atacan a balazos a guardias forestales en ruta cerca de Victoria: hay una persona fallecida y otra herida

Un ataque a balazos en plena carretera afectó a dos trabajadores de faena forestal, los cuáles prestaban servicios a la empresa CMPC, en la intersección de las rutas CH-181 y R-283 en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía. La balacera provocó la muerte de una de las víctimas, mientras que la otra persona resultó herida.

El hecho habría ocurrido cerca del sector de Selva Oscura durante la noche del sábado. Según información policial, sujetos desconocidos habrían disparado contra el vehículo en que se transportaban los trabajadores.

“Lamentablemente hay una persona fallecida y otra persona que está lesionada en el Hospital de Victoria. Por el momento es muy prematuro referirse a la dinámica”, señaló al respecto el general Cristián Mansilla, jefe zona Control Orden Público Araucanía.

Según detalló el fiscal de La Araucanía, Héctor Leiva, en el lugar se encontró munición de guerra y convencional.

Por determinación del Ministerio Público, el sitio del suceso está siendo investigado por el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros. Mientras tanto, la investigación del caso es llevada por el OS-9 de la misma institución.

Identidad de las víctimas y condena al ataque

Desde la CMPC condenaron el ataque contra los trabajadores, quienes serían guardias de seguridad de Green America, empresa que prestaba servicios a la forestal.

“Ellos trabajan en una camioneta, son vigilancia, se desplazan por fundos, rutas. Hasta el momento no tenemos información que haya maquinaria afectada, esto fue un ataque violento contra personas que trabajan en actividades forestales ”, señaló el gerente de Asunto Públicos de la CMPC, Ignacio Lira.

Según detalló 24 Horas con información de la CMPC, la identidad del guardia fallecido sería Manuel León Urra, de 60 años. Mientras tanto, la persona herida sería César Osorio, de 50 años.