Balacera en plena vía pública deja un muerto y un herido grave en Renca

Una nueva balacera se registró durante la tarde de ayer sábado en plena vía pública en la comuna de Renca, Región Metropolitana, ataque armado que dejó un joven de 23 años fallecido y otro de 24 años herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17.30 horas en cercanías a la intersección de Avenida Presidente Salvador Allende con calle Chungará, donde un vehículo blanco llegó hasta el lugar y desde el asiento del copiloto descendió un sujeto que, sin mediar provocación, abrió fuego contra tres personas.

“Cada una de estas personas recibe un impacto balístico. En el caso de uno de ellos, de la persona de 23 años, culminó con su fallecimiento”, detalló el fiscal Jorge Cáceres, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), a cargo de la indagatoria.

El persecutor confirmó que no hubo intercambio de disparos, y que se trató de una acción directa contra el grupo, integrado por jóvenes que serían vecinos o amigos del sector.

Uno de ellos no resultó herido, pero ayudó a trasladar a los lesionados hasta un SAR de Renca y posteriormente al Hospital Félix Bulnes, donde el que sobrevivió al ataque pudo ser intervenido quirúrgicamente.

“Estamos levantando pruebas en el lugar. Se encontró evidencia balística, además de videos y testimonios de vecinos. Las imágenes son bastante claras y óptimas para efectos de peritaje, lo que nos permitirá determinar rápidamente cuál fue el vehículo utilizado”, indicó Cáceres.

El fiscal agregó que tanto el fallecido como el herido mantienen antecedentes policiales, lo que abre distintas hipótesis sobre el móvil del ataque.

“No descartamos ninguna vinculación anterior que pueda haber originado estos hechos”, afirmó.

La investigación sigue en curso bajo la coordinación de la Fiscalía ECOH, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo de establecer responsabilidades y detener a los autores del crimen.