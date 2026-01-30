SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Balance de ayuda por incendios: 3.372 hogares han recibido bono de recuperación y se han retirado 2.615 toneladas de escombros

    El informe gubernamental también releva el apoyo para la recuperación productiva y un aporte económico para que las municipalidades contraten médicos veterinarios. Además, se dieron a conocer nuevos beneficios como el Bolsillo Electrónico para afectación leve.

    Por 
    Lya Rosen

    Tras la cuarta sesión del Comité de Ayudas Tempranas (CAT), liderada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz, se entregó un balance de las medidas tomadas por el gobierno para ayudar a las familias afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, las que según las fichas FIBE -o Ficha Básica de Emergencia-, corresponden a más de 4.500 hogares catastrados.

    De estos, un total de 3.372 recibieron el Bono de Recuperación con un aporte económico de hasta $1.500.000, que totalizan una inyección del Estado superior a los $4.800 millones. Además, en los próximos días se realizará el pago de la tercera nómina.

    Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) concretó la remoción y retiro de más de 2.615 toneladas de escombros, haciendo notar que solo durante la jornada de hoy las cuadrillas desplegadas removieron más de 30 toneladas en los sectores afectados por el fuego.

    En el apartado de la recuperación de sistemas productivos, alimentación animal y apícola, se dio a conocer que 136 productores del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y no pertenecientes a él, han recibido apoyos para la recuperación productiva.

    En el Programa de Mejoramiento Urbano de Emergencia (PMU), en tanto, la Subdere inyectó más de $1.300 millones para que los gobiernos locales contraten maquinaria y cuadrillas para la remoción de escombros y la habilitación del espacio público.

    En paralelo, el Ejecutivo transfirió a los municipios aportes económicos para la contratación de veterinarios y la adquisición de insumos, con el objetivo de que otorguen atención médica a más de 1.800 animales de compañía.

    Otros beneficios en el corto plazo

    El Gobierno anunció además el denominado Bolsillo Electrónico para afectación leve, que consiste en un aporte económico de 50 UF ($1.900.000, aproximadamente), que se entregará en un pago único, no reembolsable ni renovable, a familias con afectación leve o media de su vivienda, para que puedan adquirir materiales de construcción y ferretería para su reparación.

    El monto será depositado en la Cuenta RUT de la persona beneficiaria, previa aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), en los primeros días de febrero.

    El Ejecutivo también anunció el Subsidio de Retención Laboral, un beneficio económico mensual destinado a trabajadores de empresas afectadas por la catástrofe, cuyo objetivo es resguardar la continuidad del empleo.

    Este subsidio se entregará por un período inicial de tres meses, con posibilidad de prórroga por otros tres meses más. Así, por cada relación laboral existente se bonificará un 80% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) durante los primeros tres meses y un 60% del IMM en los siguientes tres meses prorrogables.

    Su postulación se iniciará el día lunes 2 de febrero y se realizará a través del sitio web www.subsidioalempleo.cl.

    Más sobre:GobiernoBalanceAyudaVíctimas incendiosÑubleBiobíoNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia aranceles para países que le vendan petróleo

    Kast releva modelo de seguridad de Bukele en El Salvador: “Valoramos que haya paz”

    Tras encuentro con Frei y bilateral con el presidente de Bolivia: Kast cierra gira en Panamá y parte a El Salvador

    Tamara Ramírez, diputada electa del PDG y acuerdo en la Cámara: “Nos bajamos de la mesa de la derecha porque no llegamos a los mínimos que solicitamos”

    Tras dos semanas de crisis: el cara a cara oficialista entre el PS y el FA-PC

    Avioneta cae en parcela contigua a aeródromo de Curacaví: piloto resultó lesionado de gravedad

    Lo más leído

    1.
    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    2.
    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    3.
    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar”

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar”

    4.
    Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, recurre a la Suprema y pide nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, recurre a la Suprema y pide nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    5.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Kast releva modelo de seguridad de Bukele en El Salvador: “Valoramos que haya paz”
    Chile

    Kast releva modelo de seguridad de Bukele en El Salvador: “Valoramos que haya paz”

    Balance de ayuda por incendios: 3.372 hogares han recibido bono de recuperación y se han retirado 2.615 toneladas de escombros

    Tras encuentro con Frei y bilateral con el presidente de Bolivia: Kast cierra gira en Panamá y parte a El Salvador

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012
    Negocios

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012

    Plan de fiscalización 2026 del SII pone foco en comercio ilícito y crimen organizado

    Desempleo baja a 8% y creación de puestos de trabajo anota su mayor alza en 14 meses, pero sostenida por la informalidad

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Problemas para la U: Sernac oficia a Azul Azul por reclamos de abonados excluidos de entrar al duelo ante Audax Italiano
    El Deportivo

    Problemas para la U: Sernac oficia a Azul Azul por reclamos de abonados excluidos de entrar al duelo ante Audax Italiano

    Perú ya piensa en 2030 y oficializa al brasileño Mano Menezes como su nuevo seleccionador

    En el top 8: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio van directo a los octavos de final de la Europa League

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027
    Cultura y entretención

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    Baby Bandito y La Misteriosa Mirada del Flamenco lideran la presencia de Chile en los Premios Platino 2026

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Trump declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia aranceles para países que le vendan petróleo
    Mundo

    Trump declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia aranceles para países que le vendan petróleo

    Starmer se reúne con Xi Jinping en Beijing y busca lazos “más sofisticados” entre Reino Unido y China

    Trump asegura que Putin dejará de bombardear Ucrania durante una semana

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan