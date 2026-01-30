Balance de ayuda por incendios: 3.372 hogares han recibido bono de recuperación y se han retirado 2.615 toneladas de escombros

Tras la cuarta sesión del Comité de Ayudas Tempranas (CAT), liderada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz, se entregó un balance de las medidas tomadas por el gobierno para ayudar a las familias afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, las que según las fichas FIBE -o Ficha Básica de Emergencia-, corresponden a más de 4.500 hogares catastrados.

De estos, un total de 3.372 recibieron el Bono de Recuperación con un aporte económico de hasta $1.500.000, que totalizan una inyección del Estado superior a los $4.800 millones. Además, en los próximos días se realizará el pago de la tercera nómina.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) concretó la remoción y retiro de más de 2.615 toneladas de escombros, haciendo notar que solo durante la jornada de hoy las cuadrillas desplegadas removieron más de 30 toneladas en los sectores afectados por el fuego.

En el apartado de la recuperación de sistemas productivos, alimentación animal y apícola, se dio a conocer que 136 productores del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y no pertenecientes a él, han recibido apoyos para la recuperación productiva.

En el Programa de Mejoramiento Urbano de Emergencia (PMU), en tanto, la Subdere inyectó más de $1.300 millones para que los gobiernos locales contraten maquinaria y cuadrillas para la remoción de escombros y la habilitación del espacio público.

En paralelo, el Ejecutivo transfirió a los municipios aportes económicos para la contratación de veterinarios y la adquisición de insumos, con el objetivo de que otorguen atención médica a más de 1.800 animales de compañía.

Otros beneficios en el corto plazo

El Gobierno anunció además el denominado Bolsillo Electrónico para afectación leve, que consiste en un aporte económico de 50 UF ($1.900.000, aproximadamente), que se entregará en un pago único, no reembolsable ni renovable, a familias con afectación leve o media de su vivienda, para que puedan adquirir materiales de construcción y ferretería para su reparación.

El monto será depositado en la Cuenta RUT de la persona beneficiaria, previa aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), en los primeros días de febrero.

El Ejecutivo también anunció el Subsidio de Retención Laboral, un beneficio económico mensual destinado a trabajadores de empresas afectadas por la catástrofe, cuyo objetivo es resguardar la continuidad del empleo.

Este subsidio se entregará por un período inicial de tres meses, con posibilidad de prórroga por otros tres meses más. Así, por cada relación laboral existente se bonificará un 80% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) durante los primeros tres meses y un 60% del IMM en los siguientes tres meses prorrogables.

Su postulación se iniciará el día lunes 2 de febrero y se realizará a través del sitio web www.subsidioalempleo.cl.