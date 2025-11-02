Balance de tránsito: Carabineros reporta 21 fallecidos y 166 detenidos durante fin de semana largo

La tarde este domingo 2 de noviembre, Carabineros entregó el balance de tránsito oficial respecto al último fin de semana largo, desde el pasado jueves 30 al sábado 1 de noviembre.

Entre las cifras se detalló el control de más de 45.718 vehículos en todo el país, lo cual derivó en más de 166 detenidos, entre los cuales destacaron aquellos detenidos por conducir bajo estado de ebriedad, cifra que aumentó hasta los 83 infraccionados, 37 bajo efectos del alcohol y 46 bajo otras drogas.

Santiago 6 de agosto 2025. Autopista. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Por otro lado, se registró un total de 421 siniestros de tránsito, con un total de 21 personas fallecidas y 262 lesionados.

Al respecto, el Teniente Coronel de la prefectura de Tránsito y Carreteras, Rodrigo Pérez Mujica, se refirió a la cifra de fallecidos, señalando: “Dentro de este grupo, siete de ellas corresponden a peatones, lo que se condice con una de las tres principales causas de siniestros viales con resultado de fallecidos durante el presente año, en la cual el peatón cruza por lugares no habilitados o lo hace de manera desatenta”.

En ese mismo sentido, la autoridad policial también se refirió a la comparativa respecto al año anterior, expresando: “Sobre la situación de los siniestros viales, hay un total sobre los 400 que se han registrado, lo que se estima en un 39% menos de accidentes ocurridos en el mismo periodo del año 2023, con los resultados de lesionados que también tiene una disminución en cada uno de estos, ya sea en lesiones gravísimas, en lesiones graves o en lesiones leves”, concluyó.