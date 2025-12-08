Balance del fin de semana largo: Carabineros informa más de 150 detenidos y alrededor de 1.450 infracciones de tránsito

Carabineros de Chile compartió, durante la tarde de este lunes, su balance de tránsito en el contexto del fin de semana largo por las celebraciones de la Inmaculada Concepción de este 8 de diciembre.

Con cifras recopiladas desde las 17:00 horas del pasado viernes 5 hasta las 23:59 horas del domingo 8 de diciembre, desde la institución policial señalan que un total de 379.554 vehículos han salido desde la Región Metropolitana hacia distintos puntos de nuestro país.

Los funcionarios policiales a lo largo del país han realizado también un total de 45.762 controles y fiscalizaciones, además de 11.336 exámenes toxicológicos.

En el ámbito penal, durante el fin de semana largo Carabineros ha detenido por diversos delitos a un total de 156 personas. También ha registrado un total de 1.445 infracciones a las leyes.

Respecto a los accidentes de tránsito, hasta el período detallado han fallecido diez personas en accidentes de tránsito a lo largo del país. La institución ha contabilizado también un total de 354 siniestros de tránsito.

Durante esta jornada también se desarrolló la clásica peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez en Casablanca, en la Región de Valparaíso.

Según las cifras compartidas por la Delegación Presidencial de Valparaíso, más de 1,3 millones de personas participaron este año de la festividad.