Delegación de Valparaíso destaca masiva y ordenada peregrinación a Lo Vásquez con más de 1,3 millones de asistentes

La Delegación Presidencial de Valparaíso entregó este lunes un balance preliminar de la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, marcada por una masiva asistencia de fieles y ciclistas, y por un comportamiento general “muy bueno”, según informó el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme.

La autoridad cifró en 1,3 millones las personas que participaron este año en la tradicional festividad.

“Hemos hecho un balance bastante positivo hasta el momento. Ha habido una concurrencia muy relevante, calculada en el orden de un millón trescientas mil personas”, sostuvo Riquelme, señalando que la procesión aún continuaba al cierre del informe.

Más de 1,3 millones de peregrinos marcan jornada de Lo Vásquez

El delegado destacó que, en términos generales, “ha habido un comportamiento muy bueno de quienes asisten, de quienes peregrinan y también de quienes han aprovechado este fin de semana largo para venir a la zona costera”, incluyendo una alta presencia de ciclistas, uno de los grupos más numerosos durante la jornada.

Una fallecida y más de 370 atenciones de salud

Riquelme lamentó el fallecimiento de una mujer adulta, quien sufrió un paro cardíaco mientras se desplazaba en bicicleta. “Lamentamos el fallecimiento de una persona… justamente una ciclista”, señaló.

En total, los servicios de salud —incluido el SAMU— registraron alrededor de 370 atenciones, principalmente por caídas y lesiones asociadas a la actividad física durante el trayecto.

Asimismo, se reportó un segundo fallecido, un hombre en la comuna de Curacaví. Según el delegado, ese caso está siendo abordado por las autoridades de la Región Metropolitana.

Comercio informal y detenidos

El delegado también reconoció un aumento del comercio informal en comparación con otros años, situación que será evaluada una vez finalizado el operativo para despejar completamente la Ruta 68.

La intención es reabrir la vía alrededor de las 21:00 horas, siempre que las condiciones de tránsito lo permitan.

Respecto a detenidos, indicó que solo una persona fue aprehendida durante las fiscalizaciones, por mantener una orden de detención pendiente. “Esa es la persona que permanece detenida”, señaló.

Riquelme valoró la disposición de peregrinos y ciclistas, pero advirtió que las horas posteriores al cierre del traslado son las más complejas. “Hacemos un llamado al autocuidado, especialmente ahora que parte del tramo ya está abierto, pero todavía hay ciclistas transitando”, subrayó.