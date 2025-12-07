Caballo muere en plena ruta a Lo Vásquez en jornada de peregrinación

Un caballo murió durante la madrugada de este domingo en plena peregrinación hacia el santuario de Lo Vásquez, en la comuna de Curacaví.

El hecho se registró en Avenida O’Higgins, a la altura del sector Valle Verde, donde vecinos que circulaban por la ruta advirtieron que el animal se desplomó de manera repentina en la vía pública.

Tras el aviso, Carabineros concurrió al lugar y confirmó el fallecimiento del equino, iniciando las primeras diligencias para determinar las causas de la muerte. Si bien estas aún no han sido establecidas, no se descarta que el esfuerzo físico asociado al extenso trayecto haya influido en el deceso.

Cabe señalar que, el Colegio Médico Veterinario había llamado previamente a evitar el uso de caballos durante la peregrinación y, en caso de utilizarlos, procurar que cuenten con una adecuada hidratación, alimentación, herraduras en buen estado y espacios de descanso.

En ese sentido, en entrevista con Radio ADN, Alicia Plaza, directora de la Comisión nacional de Bienestar Animal del gremio, enfatizó el llamado de Colmevet a no llevar animales a la peregrinación , señalando que “por temas culturales hay personas que todavía asisten con equinos, y es por eso que hicimos esas recomendaciones”.

“Lamentamos la muerte del animal, es algo que no debería pasar”, agregó.