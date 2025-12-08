Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso

La madrugada de este lunes se conoció el fallecimiento de una mujer en plena ruta 68, en dirección hacia Valparaíso. Esto mientras feligreses se encuentran camino hacia el Santuario de Lo Vásquez en conmemoración a la Inmaculada Concepción.

Según los antecedentes preliminares compartidos por Carabineros, la institución habría recibido un llamado alrededor de las 3:45 de la mañana por una persona tendida en la vía pública.

Los funcionarios policiales se habrían trasladado hacia el km 73.6 de la ruta 68, donde se habría verificado la presencia de la mujer y que estaba recibiendo maniobras de reanimación por equipos del SAMU.

A pesar de lo anterior, finalmente la mujer falleció en el lugar. Preliminarmente, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, pero la situación y los antecedentes conocidos al respecto estarían siendo investigados por el Ministerio Público.