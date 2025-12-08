VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Dos viviendas resultaron afectadas tras incendio estructural en Recoleta: no hubieron personas heridas

    El siniestro estructural fue combatido por más de 80 voluntarios y maquinarias de al menos 13 compañías de bomberos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Bomberos combate incendio en casa habitación en Recoleta Cuerpo de Bomberos de Santiago

    El Cuerpo de Bomberos de Santiago logró controlar la mañana de este lunes un incendio estructural que afectó a dos viviendas en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

    La emergencia se inició alrededor de las 8:00 de la mañana en una casa habitación ubicada en calle Rawson con avenida Recoleta, en la comuna homónima.

    Los primeros voluntarios en llegar declararon segunda alarma de incendio. Por lo anterior, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso a más de 80 voluntarios y maquinarias de al menos 14 compañías de bomberos, según detalló el 2° Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako.

    Cuerpo de Bomberos de Santiago

    “Tenemos en este minuto lo que es el fuego controlado, estamos trabajando en labores de remoción y aquí son de los últimos focos que están quedando dentro de la propiedad. Por lo tanto, el fuego ya estaría o la emergencia estaría controlada”, explicó.

    Slako señaló que la casa afectada sería una estructura grande y de construcción antigua, la que estaría dividida en dos viviendas. Alrededor de seis a siete personas habrían estado viviendo en ellas y serían hasta el momento los mayores damnificados por el siniestro.

    Por otro lado, en el lugar se habrían encontrado, mientras los voluntarios trabajaban en las labores de remoción de escombros, materiales utilizados en lugares como talleres.

    Sí, efectivamente hay materiales de uso tipo taller. Como les digo, en base a lo que se determine en la investigación vamos a poder saber qué ocasionó el fuego”, explicó Slako.

    Finalmente, la emergencia no dejó ni voluntarios de bomberos ni personas lesionadas.

