    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública

    La víctima recibió tres disparos cuando un grupo de cinco sujetos descendió de un vehículo y abrió fuego. Se encuentra fuera de riesgo vital mientras ECOH y la PDI analizan cámaras y levantan evidencia.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública

    El equipo ECOH de la Fiscalía Regional Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI investigan un homicidio frustrado ocurrido durante la madrugada de este lunes en la comuna de La Reina, donde un hombre resultó herido por tres impactos de bala.

    Según explicó el fiscal ECOH Rodrigo Moya, el hecho se registró “alrededor de la medianoche, cuando Carabineros informó sobre una persona baleada”. La víctima presentaba “tres impactos de bala: dos en la pierna derecha, principalmente en el tobillo, y otro en la cadera también del lado derecho”, detalló el persecutor.

    El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece fuera de riesgo vital.

    De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima estaba compartiendo con otras personas en calle Quillagua cuando llegó un vehículo blanco. “Descienden alrededor de cinco personas y uno de ellos le dispara, provocándole las lesiones ya indicadas”, señaló Moya.

    El fiscal agregó que hasta ahora “no hay antecedentes de una discusión previa”, por lo que la dinámica completa del ataque sigue bajo investigación.

    La Fiscalía confirmó que los atacantes actuaron con el rostro cubierto y que ya se están recopilando registros de cámaras de seguridad del sector. La PDI, además, realiza empadronamiento de testigos y levantamiento de evidencia balística.

    Respecto de la víctima, Moya indicó que “tenía antecedentes previos, pero por delitos menores” y confirmó que ya se logró tomarle declaración en el hospital, aunque el resto de la información “es parte de la investigación”.

    La indagatoria continúa a cargo del equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública
    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública
    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública

