Investigan homicidio de joven de 20 años que llegó herido de gravedad al Hospital de Valdivia

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos inició una investigación por el homicidio de un joven de 20 años que fue trasladado esta tarde al Hospital Base de Valdivia con una herida penetrante cardíaca, atribuida preliminarmente al uso de un arma blanca. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció poco después de su llegada al recinto asistencial.

Desde el Ministerio Público señalaron que la Unidad de Flagrancia fue informada del ingreso de la víctima y, con los primeros antecedentes, se instruyó una serie de diligencias investigativas.

Entre ellas, se ordenó a la SIP de Carabineros indagar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables, además de disponer la concurrencia de la Labocar para el reconocimiento externo policial del cuerpo y el trabajo en el sitio del suceso.

Paralelamente, la Fiscalía encargó al Servicio Médico Legal la realización de la autopsia para determinar de manera exacta la causa de muerte .

“El ECOH de la Fiscalía de Los Ríos asumió la dirección de la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y avanzar en la identificación de quienes resulten responsables”, indicó el fiscal Pierre Neira, quien añadió que todas las diligencias se encuentran en desarrollo para establecer la dinámica del ataque y el eventual motivo del homicidio.