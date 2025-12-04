Homicidio frustrado en Recoleta: hombre fue baleado en plena vía pública
La víctima fue interceptada por un sujeto que se transportaba en un scooter eléctrico, el cual disparó en reiteradas ocasiones en su contra.
Un homicidio frustrado se registró durante la mañana de este jueves en la comuna de Recoleta, donde un hombre de nacionalidad haitiana fue atacado por un sujeto con un arma de fuego en reiteradas ocasiones.
La víctima corresponde a un hombre de 28 años y según detalló el fiscal ECOH, Javier Rojas, los hechos se registraron cuando la víctima fue interceptada por un hombre el cual se trasladaba en un scooter eléctrico.
“Se logra determinar que la víctima venía caminando por la calle, es seguido por un sujeto, el cual se movilizaba en una motocicleta eléctrica tipo scooter, el cual lo sigue, lo aborda bajo sorpresa y a corta distancia realiza disparos en contra del mismo”, expresó.
De acuerdo a lo que agregó, el atacante no le sustrajo ninguna de sus pertenencias por lo que se está investigando si se trata de algún tipo de encargo a raíz de alguna rencilla anterior.
Respecto al estado de la víctima, el fiscal añadió que “fue trasladada inmediatamente al hospital, está siendo intervenida para el efecto de poder salvarle la vida”, agregando que “tiene algunos antecedentes menores como víctima y otras causas, pero no de gran gravedad, sino que una causa por microtráfico anteriormente por parte de la Fiscalía”.
