Detienen a joven que disparó con arma adaptada durante violento robo en su domicilio en El Bosque

Carabineros detuvo a una joven de 22 años por infracción a la Ley de Control de Armas, luego de establecer que efectuó disparos durante un violento robo registrado la madrugada de este viernes, en su domicilio ubicado en Pasaje Los Guindos, en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.

Según información del OS9, cinco sujetos ingresaron a la vivienda e intimidaron y agredieron a la mujer. Al escuchar los gritos, la madre de la víctima llegó hasta el lugar, momento en que también fue atacada por los delincuentes, quienes posteriormente huyeron a pie. Ambas mujeres resultaron con lesiones y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Durante las diligencias investigativas realizadas por el Departamento OS9, se determinó que la joven había realizado disparos contra los atacantes utilizando un arma de fogueo adaptada para el disparo , motivo por el cual fue detenida por infringir la Ley de Control de Armas. Fue identificada como D.K.T.S., chilena, sin antecedentes penales, y pasará a segundo control de detención durante este sábado.

En el procedimiento se incautaron dos DVR, un arma de fogueo tipo mini Uzi calibre .380 adaptada para el disparo, un cargador con un cartucho calibre .380 (9x17), una caja para transportar 50 cartuchos y un teléfono celular.