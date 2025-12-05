Drogas, armas y un vehículo incautado deja detención de dos sujetos: uno era buscado por homicidio

Drogas armas y un vehículo incautado dejó un procedimiento policial en el cual se detuvo a dos sujetos, uno de los cuales era buscado por homicidio.

Los hechos se registraron alrededor de las 23 horas del jueves, cuando personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros realizaba patrullajes preventivos en el marco del Plan Anti Encerronas 4.0 en la comuna de Pudahuel.

En la ocasión, el personal policial se percató de un vehículo el cual aparentemente mantenía placas de patente falsas. Al fiscalizarlo es que se percataron que este mantenía encargo vigente por robo desde noviembre y que el conductor mantenía una orden vigente por el delito de homicidio de octubre pasado.

De acuerdo a lo que detalló la teniente Savka Herrera, del SEBV de Carabineros, “posteriormente y previa autorización de los mismos imputados, se logra el ingreso a los domicilios y logrando la incautación de armamentos, munición, drogas, elementos para cometer delitos y la llave de un vehículo que se encontraba con encargo vigente al exterior del domicilio de estos imputados”.

Entre los elementos incautados se encuentran cuatro armas de fuego, múltiples municiones, más de un millón de pesos de dinero en efectivo y tres ladrillos de marihuana prensada, así como otras drogas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.