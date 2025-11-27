A dos años de operación de ECOH: fiscal Valencia afirma que “ha llevado más homicidas y más secuestradores a la cárcel”

Diferentes autoridades se reunieron este jueves para conmemorar los dos años de operación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios ECOH de la Fiscalía en la Región Metropolitana. En la ocasión, destacaron la labor realizada por el grupo del Ministerio Público y los logros que ha tenido desde su creación.

Según señaló el fiscal nacional, Ángel Valencia, “como consecuencia de este proyecto, que ya lleva dos años, el Ministerio Público y las policías han esclarecido más homicidios que los que venían esclareciendo, han identificado más homicidas, más asesinos y secuestradores de los que venían identificando y han puesto en la cárcel a más homicidas y más secuestradores de los que venían haciendo”.

Valencia agregó que “ese esfuerzo que ha llevado más homicidas y más secuestradores a la cárcel, que ha implicado que ya tengamos más de 20 extradiciones, solicitudes de extradición en curso, ha sido acompañado paralelamente de una reducción en la tasa de homicidios”.

Héctor Barros, fiscal regional coordinador ECOH Metropolitano, también destacó la labor efectuada por el grupo señalando que “desde el punto de vista de la persecución penal nos permite estar mucho más tranquilos en cuanto no solo los resultados que hay en la detención y esclarecimiento de los hechos, sino que pensando principalmente en lo que nos tiene que importar y que es finalmente el juicio oral”.

Respecto a las cifras, el fiscal Barros detalló que “nosotros la cantidad de detenidos en la Región Metropolitana es un poco más de 500 imputados que están en prisión preventiva y que ya están formalizados desde el 13 de noviembre del año 2023 en adelante”.

“Eso es un gran número, como señaló el fiscal nacional, nosotros veníamos en una situación de aumento del imputado desconocido por sobre el imputado conocido en los casos de homicidio y secuestro. Esta es una tendencia que viene desde el 2016-2017 en adelante y que con la incorporación de ECOH es una cifra que ha ido remontándose y ahora estamos sobre la cifra del 50% en esclarecimiento de estos hecho”, añadió.

En estos dos años de ECOH en la Región Metropolitana, se han ingresado más de 800 causas, donde un 77% corresponden a homicidios y un 23% a secuestros.

Además se ha dejado a más de 70 integrantes del Tren de Aragua en prisión preventiva y se han logrado más de 20 extradiciones en causas llevadas por ECOH RM. También se han realizado más de 1500 atenciones especializadas a víctimas y testigos.

Futuro de ECOH

Respecto a la permanencia de ECOH en el tiempo, el fiscal nacional explicó que “hoy día ECOH es un programa, es un proyecto, por lo tanto es un proyecto extraordinario, que cada año tiene que revisarse la disponibilidad del presupuesto para poder financiarlo. Los resultados de ECOH en estos dos años, nos parece que han demostrado suficientemente que ya no debería considerarse un proyecto, sino que una actividad permanente de parte del Ministerio Público, y las actividades permanentes requieren financiamiento permanente".

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que “ECOH debiera tener un mecanismo de institucionalización permanente, debiera dejar de ser simplemente un proyecto, creo que los resultados, tanto para la comunidad, pero sobre todo para el funcionamiento interno del Ministerio Público, han sido altamente satisfactorios, y estos dos años también sirven para mostrar cuándo en circunstancias adversas, el Estado es capaz de estructurar y trabajar integradamente y sus resultados se encuentran a la vista”.

Sobre el financiamiento de ECOH, Cordero añadió que “efectivamente nace como un proyecto que está en el contexto de Calles sin Violencia, con aportes del BID, y para nosotros es muy relevante que ECOH tenga mecanismos de flujo de financiamiento, porque a estas alturas creo que es una estructura permanente de funcionamiento del Ministerio Público, y no simplemente debiera seguir funcionando como un proyecto”.