    Quién era Rodrigo Carreño Rodríguez, el subprefecto de la PDI fallecido en un accidente de tránsito en Villa Alemana

    Ex jefe de la Brianco de Talca y figura importante en la seguridad del Congreso, institución que lo había reconocido hace poco más de un año.

    Por 
    Antonella Cicarelli

    Durante la tarde del sábado se registró un accidente en la comuna de Villa Alemana en la Ruta F-560 a la altura del kilómetro 1.800, en que un camión chocó contra otros tres vehículos de menor tamaño. La única víctima fatal fue un hombre, que más tarde fue identificado como Rodrigo Carreño Rodríguez, subprefecto de PDI quien iba acompañado de su hijo de cuatro años, quien se encuentra fuera de riesgo vital.

    Carreño se desempeñaba como jefe de la Brigada del Congreso de la Policía de Investigaciones. Por lo que al conocerse la noticia varios parlamentarios enviaron condolencias, a través de las cuales lo han descrito como una “gran persona” y “funcionario noble”.

    Anteriormente había sido jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) en Talca y luego en 2021 fue parte de la Brigada del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    FOTO: Policía de Investigaciones de Chile.

    En detalle, desde la PDI precisaron que su carrera policial inició en 2001 en Valparaíso, donde integró la Brigada de Homicidios. posteriormente, en 2007, fue integrante de la Brigada de Investigación Criminal, la BH y la Ayudantía de la Prefectura Provincial, en Arica.

    Ya por 2011, Rodrigo Carreño Rodríguez regresó a Valparaíso, para ser parte de la Brigada Investigadora en Delitos Portuarios, luego pasó como ayudante de la Prefectura de Viña del Mar para, posteriormente, regresar a la BH de Valparaíso.

    “El profesionalismo, rigor y orden que lo caracterizaba, permitió que el mando de la época le confiriera responsabilidades como contralor en la Inspectoría Regional”, destacaron.

    En 2019, emigró a Santiago y se consagró como oficial graduado en la Academia Superior de Estudios Policiales. Luego de egresar, fue destinado a la Brigada Antinarcóticos Talca, donde asumió como jefe de unidad.

    También se le contabiliza un paso como contralor en la Subdirección de Inteligencia Crimen Organizado y Seguridad Migratoria en 2020; y se desempeñó, hasta su deceso, como jefe de la Brigada Congreso Nacional desde 2021.

    Recientemente en junio del año pasado había sido reconocido por el Senado en representación del personal institucional, en el contexto del aniversario 91 de la Policía de Investigaciones.

    En nombre de la Cámara de Diputados y Diputadas, José Miguel Castro envió una carta por el fallecimiento del subprefecto. “Expresamos nuestro profundo pesar ante la partida de un funcionario que durante años desempeñó con profesionalismo, compromiso y alto sentido del deber una labor de enorme responsabilidad al interior del Congreso Nacional, contribuyendo de manera decisiva a la seguridad de esta institución y de quienes trabajamos en ella”, manifestó el parlamentario en la carta.

    Lo mismo hizo el senador Manuel José Ossandón quien envió un comunicado sumándose a las condolencias de sus colegas en nombre del Senado. “Su partida enluta a nuestra institución y a todos quienes valoramos su profesionalismo, entrega y servicio al país y especialmente al Congreso Nacional donde se desempeñaba”.

