    Nacional

    Una persona fallecida tras accidente de tránsito en Ruta Las Palmas en la Región de Valparaíso

    Tres vehículos menores se habrían visto involucrados en el accidente. Además habrían tres personas lesionadas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    FOTO: Referencial (ATON).

    Una persona fallecida dejó un grave accidente de tránsito registrado durante la jornada de este sábado en la Ruta Las Palmas en la Región de Valparaíso.

    Según informó Radio UCV, el accidente se produjo a la salida del Túnel Los Gemelos e involucró a tres vehículos menores.

    De acuerdo a los reportes a raíz del accidente se ha interrumpido el tránsito en el lugar.

    Junto con la persona fallecida habrían tres personas lesionados.

