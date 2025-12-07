Bus interprovincial se vuelca cerca de Saltos del Laja en la Ruta 5 Sur: hay personas lesionadas, pero no fallecidos

Un bus interprovincial sufrió un accidente de tránsito la mañana de este domingo a la altura del kilómetro 480 de la Ruta 5 Sur , cerca de Saltos del Laja, entre las comunas de Los Ángeles y Cabrero, en la Región del Biobío.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana según información entregada por Carabineros.

La emergencia derivó en el despliegue de diversos equipos. Según el reporte del medio Sabes, los heridos fueron asistidos por personal de los cuerpos de bomberos de Cabrero y de Los Ángeles. También colaboraron carabineros y ambulancias de SAMU.

El citado medio detalló que los equipos de emergencia registraron alrededor de 20 personas lesionadas, de las cuáles cinco tendrían lesiones de gravedad.

No se registraron por el momento personas fallecidas .

Durante el trabajo de los equipos de emergencia, se mantuvo una de las pistas cortadas, específicamente la derecha en dirección al sur. En los primeros momentos de la emergencia, también se habilitó un desvío hacia la Ruta Q-119 hacia el interior de Saltos del Laja.