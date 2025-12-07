Funcionaria de Carabineros es asaltada en Renca y se desmaya tras denunciar el ataque

Una funcionaria de Carabineros fue asaltada durante la tarde de este sábado mientras se desplazaba de civil en la comuna de Renca, Región Metropolitana. Tras el ataque, la cabo primero llegó hasta la 7ª Comisaría de la comuna para denunciar lo ocurrido, momento en que se desvaneció en el lugar .

Según información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 18:40 horas, cuando la víctima se trasladaba hacia su unidad por la intersección de Blanco Encalada con Domingo Santa María. En ese punto fue abordada por un individuo que se movilizaba en motocicleta y que la atacó para sustraerle su teléfono.

“La víctima señala que fue increpada por un sujeto en motocicleta, quien le arrebató su teléfono celular utilizando violencia, golpeándola en la cabeza con un objeto contundente y causándole una lesión visible”, detalló la institución.

Pese a la agresión, la carabinera logró desplazarse hasta la comisaría donde realizó la denuncia antes de perder el conocimiento. Fue trasladada al SAR Renca, donde fue estabilizada, y posteriormente derivada al Hospital de Carabineros.

Funcionaria de Carabineros es asaltada en Renca y se desmaya tras denunciar el ataque

La funcionaria pertenece a la dotación de la 54ª Comisaría Huechuraba y actualmente se encuentra agregada a la 6ª Comisaría Recoleta. Carabineros confirmó que no hubo sustracción de especies fiscales.

La institución informó que personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Renca quedó a cargo de las diligencias, incluida la revisión de cámaras de seguridad para identificar y ubicar al autor del delito.