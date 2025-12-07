Vivienda deshabitada es completamente quemada en Cañete: atentado fue adjudicado por la RML
Un equipo de la BIPE de la PDI se dirigió al lugar para recabar mayores antecedentes del ataque, que habría ocurrido durante la madrugada.
Un ataque incendiario en contra de una vivienda rural se registró durante la madrugada de este domingo en el sector de Mirador de Pelaco, en la comuna de Cañete, Región del Biobío.
El hecho está siendo actualmente investigado por un equipo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI), según confirmó el subprefecto Carlos Henríquez, jefe de la BIPE Cañete.
“Por instrucción del Ministerio Público, personal de la BIPE antisecuestros de Cañete, en compañía del Laboratorio de Criminalística, se desplazan hasta el sector Mirador de Pelaco, comuna de Cañete, con el objeto de realizar las diligencias de trabajo y sitio del sucesos producto del delito de atentado incendiario”, detalló el subprefecto.
Según la información preliminar compartida por la PDI, un grupo de desconocidos se habría acercado durante la madrugada a la vivienda y habrían provocado un siniestro en una de las habitaciones. Al momento del ataque esta se encontraba deshabitada.
Por otro lado, la institución policial también confirmó la presencia de un lienzo alusivo de la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), agrupación que se habría adjudicado el atentado.
