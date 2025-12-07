Puerto Varas: Carabineros decomisa más de $20 millones en droga y detiene a dos menores

Carabineros de la 1ª Comisaría de Puerto Varas incautó droga avaluada en más de $20 millones y detuvo a dos menores de edad , tras un control vehicular realizado la noche del viernes en la comuna lacustre.

Según informó la policía uniformada, el procedimiento se originó durante un patrullaje preventivo, cuando los efectivos detuvieron un automóvil para un control aleatorio. Al solicitar la documentación, se constató que tanto el conductor como su acompañante no portaban cédula de identidad ni licencia de conducir.

Durante la fiscalización, los funcionarios percibieron un fuerte olor compatible con cannabis proveniente del interior del vehículo. Ante ello, efectuaron una revisión más exhaustiva, encontrando cuatro paquetes de cannabis sativa aprensada cuyo valor en el mercado ilegal supera los 20 millones de pesos.

Ambos ocupantes fueron detenidos y trasladados a la unidad policial, donde se verificó que se trataba de dos menores de edad. Por disposición de la Fiscalía, fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía junto a la droga incautada.

Puerto Varas: Carabineros decomisa más de $20 millones en droga y detiene a dos menores CARLOS ACUNA/ATON CHILE

En la audiencia de control de detención quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total por un plazo de 60 días , mientras se desarrolla la investigación.

La teniente Andrea Jara Tobar, Comisario de Servicio de la 1ª Comisaría de Puerto Varas, destacó que “este importante decomiso refleja el compromiso permanente de Carabineros con la seguridad de la comunidad y nuestro trabajo frontal contra el narcotráfico y la delincuencia. Operativos preventivos como este buscan desarticular el microtráfico que afecta a nuestros barrios”.