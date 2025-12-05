Tras cinco años de construcción: Escuela de Suboficiales de Carabineros inaugura nuevas dependencias en Macul

La Escuela de Suboficiales de Carabineros (ESUCAR) celebró este jueves la inauguración y entrega oficial de sus nuevas dependencias.

Las obras, que estuvieron en construcción durante cinco años, contaron con el financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas junto a Carabineros.

La ceremonia de inauguración, fue presidida por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero y el General Director de Carabineros, Marcelo Araya. Además, contó con la presencia del Director General de la PDI, Eduardo Cerna.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en Av. Rodrigo de Araya Nº 2601, Macul, mismo sitio donde se encontraba la antigua infraestructura que albergaba el plantel que sufrió daños en el 40% de sus edificaciones durante el evento telúrico de 2010.

El nuevo edificio cuenta con una superficie total de 16.390 metros cuadrados y ofrece instalaciones para la formación de más de 1.800 alumnos cada año.

El complejo incluye 42 salas de clases, laboratorio, biblioteca, auditorio y un gran patio central, entre otras especificaciones. La infraestructura subterránea, posee además con dos niveles de estacionamientos para 316 vehículos.

El General Director Marcelo Araya destacó que esta nueva infraestructura “es considerada una de las obras más importantes de Carabineros con miras al centenario institucional”.