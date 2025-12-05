Decomisan casi dos toneladas de marihuana en Coquimbo: la transportaban oculta en un camión

Casi dos toneladas de droga fueron decomisadas en la Región de Coquimbo por personal de Carabineros, luego de fiscalizar un camión que trasladaba la droga en la comuna de Los Vilos.

Los hechos se registraron en plena Ruta 5, donde se fiscalizó un camión que había sido identificado por el OS7 de Carabineros y que transportaba más de 1.800 kilos de marihuana elaborada. El camión simulaba ser un transporte de nitrato de sodio, sin embargo, se logró descubrir la droga en su interior mediante la utilización de perros detectores de droga.

Según detalló el general de Carabineros, Christian Brebi, Jefe de Zona Coquimbo, “son cerca de dos toneladas de droga gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público junto con Carabineros y principalmente a nuestros ejemplares caninos, quienes continúan desarrollando un trabajo muy específico, muy especializado, dando un golpe importante en lo que dice relación con el narcotráfico”.

Las diligencias del OS7 además permitieron establecer una vivienda en Calama como punto de origen y acopio de la droga, lugar que fue intervenido por personal de Carabineros.

A raíz del hecho se logró la detención de un individuo de nacionalidad colombiana, quien se encuentra regularizado en el país, así como la incautación de 400 gramos de cocaína, dos celulares y 300 mil pesos en efectivo.

El delegado presidencial provincial Limarí, Eduardo Alcayaga, destacó el operativo apuntando que “estamos mostrando un decomiso que fue un golpe justamente al crimen organizado”, añadiendo que "que da cuenta del trabajo permanente para poder justamente tener el control de la expansión de la delincuencia en todas las áreas y niveles".