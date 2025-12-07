VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Joven de 21 años muere apuñalado tras disputa vecinal en Colina: agresor está prófugo

    La víctima fue trasladada por su hermano hasta el SAR de la comuna, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. El hecho desató nuevos episodios de violencia en el sector.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Joven de 21 años muere apuñalado tras disputa vecinal en Colina: agresor está prófugo

    Un joven de 21 años murió apuñalado durante la madrugada de este sábado en la comuna de Colina, Región Metropolitana, tras una violenta disputa con un vecino con quien mantenía conflictos previos por ruidos molestos, según informó Carabineros.

    El hecho quedó al descubierto cuando el hermano de la víctima llegó con él gravemente herido hasta el SAR de Colina, donde falleció minutos después. De acuerdo con el teniente Carlos Cortés, oficial de Ronda Norte, el familiar relató que el joven se encontró con una persona con la que previamente había tenido rencillas.

    En medio del altercado, el agresor lo habría increpado y apuñalado en el tórax, provocándole lesiones fatales.

    “Personal de Carabineros se constituye en el SAR de Colina. En el lugar se entrevistan con el hermano, quien señala que momentos antes su hermano de 21 años se habría encontrado con una persona con la que mantenía rencillas. A raíz de ello, esta persona lo increpa y lo apuñala, provocándole el fallecimiento”, detalló el teniente Cortés, agregando que el centro asistencial “finalmente constata el deceso”.

    Joven de 21 años muere apuñalado tras disputa vecinal en Colina: agresor está prófugo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras conocerse el crimen, familiares y amigos de la víctima se trasladaron hasta el presunto domicilio del agresor, donde destruyeron parte del inmueble e incendiaron un vehículo estacionado en las cercanías. Hasta ahora no se ha identificado al propietario del automóvil.

    El oficial agregó que, según la versión preliminar del hermano, solo el agresor y la víctima participaron en el conflicto inicial. Sin embargo, la reacción posterior de los cercanos al fallecido obligó a un despliegue policial para evitar nuevos hechos de violencia. “Estamos realizando todas las diligencias necesarias para dar con el paradero del agresor y de las personas que están ocasionando daños y buscando justicia por sus propios medios”, señaló Cortés.

    Los primeros antecedentes indican que víctima y agresor serían vecinos y que mantenían desavenencias previas asociadas a ruidos molestos y presunto consumo de sustancias. Carabineros confirmó además que el fallecido registraba antecedentes policiales.

