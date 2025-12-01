Juez de Colina paraliza retiro de refrigeradores y toldos de ex Punta Peuco tras reproches de internos

Los trabajos de reconversión de lo que hasta inicios de noviembre se conocía como la cárcel Punta Peuco -hoy Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil- enfrentaron su primera dificultad la jornada de este lunes 1 de diciembre.

Luego de insistentes reclamos de las defensas de los internos que ahí cumplen condena y de sus familiares, se constituyó en el lugar el juez de turno del Juzgado de Garantía de Colina, Carlos Poblete. El reclamo por parte de los condenados consistía en insistir en que no se pueden retirar, al menos, por ahora, toldos y electrodomésticos que los reclusos mantienen en el establecimiento.

Dichas diligencias, como pudo conocer este medio, se habían instruido en el marco de los trabajos que se realizan en el penal para que cumpla con las características de un recinto penitenciario común y sin privilegios.

Para avanzar en esa línea, el gobierno ha dispuesto la construcción de un nuevo lugar para que los condenados reciban visitas, un nuevo acceso para estas, nuevos espacios de vigilancia, además de la habilitación de nuevas plazas.

Por lo mismo, gendarmes habían recalcado que procederían al retiro de esos productos que ya no se permitirán más en el lugar, como las carpas que habían dispuesto en patios para recibir a sus familiares y algunos de los tantos refrigeradores que poseían. Todo, amparados en el decreto que visó Contraloría y que selló el fin de Punta Peuco como cárcel exclusiva para condenados por delitos de lesa humanidad.

Toldos para visitas en Punta Peuco.

Sin embargo, parte de las diligencias debieron detenerse en atención a resoluciones anteriores que había emitido la Corte de Apelaciones de Santiago.

Fue en junio y agosto de este año que el tribunal de alzada capitalino concedió dos órdenes de no innovar que disponían que dichos elementos debían permanecer en el recinto. Eso era lo que los reos y sus abogados pedían respetar, y lo lograron, aunque otras labores propias del objetivo de reconversión se mantienen.

Previo a ello, eso sí, el viernes 28 de noviembre los internos interpusieron una nueva acción, y ese mismo día el Juzgado de Garantía de Colina ofició a Gendarmería para que informara de la situación, ya que recibieron alertas de que a los internos les habían dado 10 días para hacer el retiro de los enseres.

Fue así, ante la insistencia de los internos, que el juez Poblete debió llegar hasta el recinto carcelario.

“Hoy lunes 1 de diciembre 2025, el juez de turno del Juzgado de Garantía de Colina, Carlos Poblete González, se constituyó en el recinto penitenciario de Punta Peuco, con el objetivo de verificar el cumplimiento de una orden de no innovar decretada en un amparo presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, a raíz de un recurso presentado por internos respecto a la remoción de un sector destinado a visitas, consistente en toldos y electrodomésticos, entre otros elementos”, informaron desde la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial tras ser consultados por este medio.

Junto con ello, agregaron que “en el transcurso del fin de semana y este lunes, nuevamente familiares de los internos de Punta Peuco denunciaron que estaban siendo retirados los toldos y refrigeradores de los condenados. Razón por la cual el magistrado Poblete se constituyó en el recinto a las 12:00 horas, aproximadamente, instruyendo a los funcionarios uniformados a cumplir la orden de no innovar, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva el fondo del amparo".

La respuesta de Gendarmería

Consultados por este medio desde Gendarmería señalaron que “de acuerdo a lo planificado, están en curso los trabajos de habilitación de espacios para la construcción de nuevas dependencias en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Til Til (ex Punta Peuco), por parte de la empresa constructora, conforme al calendario establecido y previa notificación a la población penal, en lo que respecta al retiro de toldos y enseres ubicados en los sectores involucrados”.

“En ese contexto, esta mañana se constituyó en el recinto el juez de garantía de Colina, específicamente en el patio del módulo N° 3, donde se ejecutó el deslinde de terreno para las obras mencionadas, acatando la orden de no innovar, contemplada en el recurso de protección N° 17.428 de agosto de 2025, declarado admisible solo en lo concerniente a encomiendas para la población penal", agregaron.

En el mismo sentido, especificaron que “en horas de esta tarde, el mencionado magistrado presentó oficio ante Gendarmería que reitera la sugerencia del no retiro de especies”.