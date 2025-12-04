Hombre es detenido por cometer robos usando ropa similar a la de Carabineros
Según informó la policía uniformada, continúan diligencias destinadas a esclarecer y vincular al imputado con otros delitos relacionados.
Carabineros del Departamento OS9 detuvieron este jueves a un individuo que se hizo pasar por funcionario policial para robar en un domicilio de la comuna de Paine, hecho registrado el 13 de noviembre de 2025.
Según la información policial, un grupo de sujetos simuló pertenecer al departamento especializado y logró sustraer una cantidad indeterminada de cigarrillos falsificados, además de un camión.
A raíz de las diligencias investigativas, se identificó un posible inmueble utilizado como lugar de acopio de las especies robadas, así como prendas de vestir similares al uniforme institucional. Con estos antecedentes, carabineros se dirigió al domicilio este jueves.
El teniente Felipe Cortés, de OS9, relató que la vivienda del sujeto estaba en la comuna de Pudahuel. Con apoyo operativo del GOPE, personal del OS9 ingresó al inmueble, encontrando diversas especies vinculadas al ilícito. En el lugar se detuvo a A.E.G.P., 35 años, quien mantiene antecedentes penales por robo con intimidación, homicidio simple y ocultación de identidad.
Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, continúan desarrollando diligencias destinadas a esclarecer y vincular al imputado con otros delitos relacionados con la actuación de falsos carabineros.
Entre las especies incautadas, hay cinco radios portátiles, un par de esposas de seguridad, una funda con el logo similar a Carabineros, un quepi sin logo corporativo, un gas pimienta, dos carpetas con logos similares al de la policía uniformada, una planta de marihuana y una escopeta hechiza.
