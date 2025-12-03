Ñuñoa se queda sin calle Héctor Noguera: Sichel culpa a concejales FA-PC y ediles acusan que no se consultó a vecinos

En la tarde de este sábado, sesionó el concejo municipal de Ñuñoa junto al alcalde de esa comuna, Sebastián Sichel (Ind.) y, entre otros temas, se discutió la propuesta de cambiar, en un determinado tramo, el nombre de la calle Jorge Washington por el del fallecido actor Héctor Noguera, a modo de homenaje a su destacada trayectoria.

Fue una semana pasada después de la muerte de Noguera -acaecida a fines de octubre- que Sichel propuso que el tramo comprendido entre Balbina Vera e Irarrázaval, fuera bautizado con el nombre del actor. La ubicación del homenaje se fijó en ese tramo, debido a que allí se emplaza el Teatro de la Universidad Católica y en consideración a que el intérprete jugó un “papel en la consolidación” de ese recinto, según comunicaron desde el municipio en ese entonces.

La iniciativa, según Sichel, contaba con el respaldo de tanto la familia, como del rector de la UC, Juan Carlos de la Llera y además, del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Sin embargo, esta jornada, al discutir este proyecto, no hubo acuerdo entre los presentes. De los 12 concejales, al menos ocho, tanto de derecha como de izquierda, manifestaron reparos principalmente porque los vecinos que viven frente al tramo están en contra de este cambio. Entre los concejales rechazaron la iniciativa se encuentra Alejandra Valle (PC), Maite Descouvieres (PS), Andrés Argandoña (FA), Daniela Bonvallet (RN) y Guido Benavides (RN). Mientra que las concejalas Mireya Ríos (PC), Verónica Chávez (FA) se abstuvieron, los concejales Ximena Aros (Republicanos) y Nicolás Saldivia (UDI) aprobaron.

Al momento de fundamentar su decisión, la concejala Valle hizo alusión a palabras de Sichel. “Yo voy a usar argumentos que no son míos: ‘Esto se hizo sin consultar a vecinos de esta calle, no evalúan costos, la democracia es fondo y forma. No podemos tomar decisiones, sino por el bienestar de los vecinos de Ñuñoa y lo que les pase a quienes viven en la calle. Como alcalde, voy a respetar eso siempre’. Son sus propias palabras y las voy a respetar”, dijo.

A este emplazamiento, Sichel respondió: “Estoy hablando yo, concejala y yo la escuché con todo respeto. La verdad es que se hizo consulta, lo hizo la Dideco, el administrador habló particularmente con el edificio”,

Con posterioridad, el alcalde lamentó la decisión a través de X. “Lo habían aprobado las organizaciones sociales por más de un 90%, pero lamentablemente los concejales de FA/PC hasta en esto prefieren rechazar. No todo es política. Triste perder la oportunidad de homenajear a un gran actor, justo frente al teatro que dirigió, por darse gustos políticos. Así no se avanza en Ñuñoa ni en el país”.